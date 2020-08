Pressemitteilung BoxID: 811003 (VS Verband Deutscher Schriftsteller)

Schriftstellerin, Illustratorin und Philosophin: Root Leeb wird 65

Der Bundesvorstand des VS gratuliert Root Leeb sehr herzlich zu ihrem sommerlichen Geburtstag

Anlässlich des Geburtstages von Root Leeb erinnern wir uns an den schönen Titel eines von ihr illustrierten Buches des Autors John Strelecky: »Was nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust?« Bestimmt schaut sie bei diesem Sommer aus dem Fenster, und wir wünschen ihr die interessantesten Ausblicke und Eindrücke.



Root Leeb wurde am 15. August 1955 in Würzburg in Unterfranken geboren und verbrachte die ersten zehn Jahre ihres Lebens in Veitshöchheim. Sie studierte Germanistik, Philosophie und Sozialpädagogik und war u.a. als Lehrerin tätig. 1991 heiratete sie den beliebten und erfolgreichen Märchenerzähler und Schriftsteller Rafik Schami. Seitdem hat sie nicht nur ihre eigenen, sondern auch von ihm und weiteren Autoren wie John Strelecky viele Bücher illustriert. Sie publiziert in anderen von Rafik Schami herausgegebenen Büchern an der Seite von Nataša Dragnic, Monika Helfer u.a. So steuerte sie in der Anthologie »Lob der Ehe« die Kurzgeschichte »Das Wichtigste« bei. Seit 1994 arbeitet sie als freie Autorin und Malerin.



Einige ihrer Veröffentlichungen umfassen:

»HERO – Impressionen einer Familie«, ein Roman, in dem Nele, die Außenseiterin der Familie, durch die schwere Erkrankung des Vaters und seinen bevorstehenden Tod eine neue Nähe zu ihm empfindet. »Tramfrau: Aufzeichnungen und Abenteuer der Straßenbahnfahrerin Roberta Laub«, Geschichten, in denen Robertas Liebe zu diesem Beruf sowie ihre vielen Probleme und Lösungen beschrieben werden.



Root Leeb und ihr Mann Rafik Schami treten leider nicht oft zusammen auf. Am 5. Juni 2013 gab es eine Ausnahme: ein Gespräch beider mit Wolfgang Niess vom SWR im Stadthaus Ulm. Seit 2019 werden wieder vermehrt Auftritte mit beiden angekündigt. Rafik Schami und Root Leeb stehen Hand in Hand, um die Anthologie »Auf die Freundschaft« gemeinsam zu präsentieren. Gemeinsam sammeln beide schon seit Jahren unermüdlich mit Benefizveranstaltungen Hilfen für syrische Kinder. Als Kolleginnen und Kollegen bewundern wir ihren Einsatz gegen Krieg und Leid.



Wir gratulieren der Autorin Root Leeb von Herzen zum Geburtstag und wünschen weiterhin viel Erfolg bei Kunst, Literatur und humanitärem Engagement.

