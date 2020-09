Livestream unter: award.vonovia.de/preisverleihung2020



Keine Registrierung erforderlich, kostenfreies Streaming, ab 19.55 Uhr



Mehr als 6.800 Bilder, 575 BewerberInnen aus insgesamt 14 Ländern — noch nie war das Interesse am VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE so groß wie in diesem Jahr. Aus den Einreichungen zum Wettbewerbsthema ZUHAUSE wird die Jury die drei Hauptpreise in der Kategorie »Beste Fotoserie« und den/die SiegerIn in der Kategorie »Beste Nachwuchsarbeit« ermitteln.



Nun werden am Donnerstag, 8. Oktober 2020, in Hamburg, die aus den 33 ShortlistkandidatInnen ausgewählten PreisträgerInnen des VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE 2020 ausgezeichnet.



Seien Sie per Livestream mit dabei, verfolgen Sie die virtuelle Preisverleihung in den Deichtorhallen, im Haus der Photographie und lernen Sie die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Arbeiten persönlich kennen. Die Ausnahmesituation hat auch im diesjährigen Wettbewerb ihre Spuren hinterlassen. ZUHAUSE ist für viele FotografInnen und KünstlerInnen mehr als ein realer Ort. Der Wettbewerb spiegelt bestimmte Erinnerungen, Kulturen, Gewohnheiten und zwischenmenschliche Beziehungen wider. Und jedes Bild erzählt eine andere Geschichte.



Das Programm der Preisverleihung:



Die Moderatorin Nina „FIVA" Sonnenberg führt Sie durch einen abwechslungsreichen Abend mit den PreisträgerInnen, Jurymitgliedern, FotografInnen, KuratorInnen und ExpertInnen, wie Ingo Taubhorn, Martin Brockhoff, Peter Piller, Peter Bialobrzeski sowie besonderen Gästen.



Die 33 ShortlistkandidatInnen für den Preis und Ihre Arbeiten können Sie einsehen unter: award.vonovia.de



Der VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE wurde 2017 ins Leben gerufen. Mit dem Award werden formal und inhaltlich herausragende Bildserien ausgezeichnet, die das Thema ZUHAUSE interpretieren, darstellen und persönlich erfahrbar machen. Der VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE ist mit insgesamt 42.000 € dotiert. Die Auswahl der PreisträgerInnen erfolgt über eine hochkarätige Fachjury und wird jährlich aufgeteilt auf drei Hauptpreise für professionelle FotografenInnen sowie einen Nachwuchspreis für junge FotografInnen unter 26 Jahren.



Die Jurymitglieder finden Sie hier.

