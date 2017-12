Neuer Rekord: Volkswagen liefert in China dreimillionstes Fahrzeug im Jahr 2017 aus

Volkswagen ist erster Hersteller, der in einem Markt innerhalb eines Jahres dieses Rekordergebnis erreicht Stephan Wöllenstein, CEO Volkswagen China: „Sind geehrt, dass drei Millionen Kunden in China uns ihr Vertrauen entgegengebracht haben“



Die Marke Volkswagen ist seit heute der weltweit erste Automobilhersteller, der während eines Jahres drei Millionen Fahrzeuge an Kunden in nur einem nationalen Markt ausgeliefert hat. „Wir fühlen uns geehrt, dass bereits jetzt drei Millionen Kunden in China uns mit dem Kauf eines Volkswagen ihr Vertrauen entgegengebracht haben“, sagte Stephan Wöllenstein, CEO der Marke Volkwagen in China.



Die Entwicklung in China schreitet rasant voran. Der aktuelle Auslieferungsrekord bestätigt das. Allein in China wurden in diesem Jahr drei Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben – das ist bisher einmalig. Besonders gefragt sind im Reich der Mitte nach wie vor Limousinen und SUV-Modelle wie Tiguan, Touareg und Teramont. 2018 wird Volkswagen sein SUV-Angebot weiter ausbauen. Auch für das anstehende Zeitalter des Elektroautos wird Volkswagen in China eine überzeugende Produktpalette an den Start bringen. „Die Kunden vor Ort können sich auf qualitativ hochwertige und emotionale E-Fahrzeuge in attraktivem Design freuen“, so Wöllenstein.

Volkswagen AG

Die Marke Volkswagen Pkw ist weltweit in mehr als 150 Märkten präsent und produziert Fahrzeuge an mehr als 50 Standorten in 14 Ländern. Im Jahr 2016 hat Volkswagen rund 5,99 Millionen Fahrzeuge gefertigt, hierzu gehören Bestseller wie Golf, Tiguan, Jetta oder Passat. Derzeit arbeiten weltweit 196.000 Menschen bei Volkswagen. Hinzu kommen mehr als 7.700 Handelsbetriebe mit 74.000 Mitarbeitern. Volkswagen treibt die Weiterentwicklung des Automobilbaus konsequent voran. Elektromobilität, Smart Mobility und die digitale Transformation der Marke sind die strategischen Kernthemen der Zukunft.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren