Pressemitteilung BoxID: 812764 (VOK DAMS Agentur für Events und Live-Marketing)

VOK DAMS - Hybrid Event Nachfrage steigt

Als Kommunikationsagentur haben sich bei uns die Schwerpunkte verschoben. Waren es Anfang des Jahres noch ca. 70% live und 30% digitale Events, so verschob sich das zwischen März und Ende Mai zu fast 90% digitalen Events. Aktuell erleben wir, dass die Kunden eine Mischung aus live und online Formaten, sogenannte Hybrid-Events, anfragen. Wir sind auch überzeugt, dass Hybrid-Events die Branche maßgeblich prägen werden, denn sie ermöglichen eine parallele live Teilnahme vor Ort und virtuell von überall aus der Welt her. Gleichzeitig benötigen solche Formate, ebenso wie auch digitale Events, ganz neue Konzept und Herangehensweisen, sowohl inhaltlicher als auch technischer Natur. Einfach einen „live“ Event zu nehmen und online zu veranstalten, das reicht nicht und wird das Kommunikationspotential nicht ausschöpfen und auch die Wirkung der Kommunikation schmälern. Das lernen auch gerade unsere Kunden, die zunehmend zurückkommen und unsere Online- und Hybrid-Expertise anfragen, sei es als Eventtechniker oder Konzeptioner, oder die einfach nur auf der Suche nach neuen Lösungen und Möglichkeiten sind.



Was uns hier massiv hilft und auch für die Zukunft zuversichtlich stimmt: wir starten nicht bei Null, sondern haben schon seit Jahren unsere Erfahrungen und Kompetenzen im digitalen, virtuellen und Hybrid-Bereich aufgebaut. So hat VOK DAMS bereits vor einigen Jahren Plattformen für Digital-, Virtual- und Hybrid-Events entwickelt.



Und gleichzeitig haben wir mit der Umstrukturierung unserer Agentur zu einer agilen Agentur bereits viel Erfahrung im remote- und standortübergreifenden Arbeiten gesammelt, sowie das eigenverantwortliche Arbeiten gestärkt. „All dies ist uns in den letzten Monaten sehr zugute gekommen und ich bin dankbar und stolz auf unsere Mannschaft, die unter harten Bedingungen so gut und motiviert die Stellung gehalten hat. Vielleicht kann man also sagen, dass die Corona-Pandemie ein Katalysator für Entwicklungen im Kommunikationssektor war, die im Zuge der Digitalisierung ohnehin gekommen wären, nur wahrscheinlich etwas langsamer und weniger intensiv.“, so Colja Dams.



Und was uns weiterhin zuversichtlich stimmt: die Branche hat gute Ideen für Hygienekonzepte erarbeitet. Mit Erfolg: Erste Events finden bereits in China und auch in Europa wieder statt – wenn auch in häufig kleinerem Ausmaße als vorher. Anstelle einer Veranstaltung für 3.500 Teilnehmer brechen wir diese jetzt in 25 regionale Veranstaltungen runter. Damit wir auch hier Experten und Ansprechpartner für unsere Kunden haben, haben wir in jedem unserer Standorte weltweit die ersten Fachkräfte für Hygiene im Veranstaltungswesen ausgebildet – die zusammen mit den lokalen Behörden vor Ort rechtssichere Hygiene Konzepte entwickeln.



„Wir blicken also, wenn ich das so sagen kann, durchaus ein wenig gebeutelt, aber auch zuversichtlich in die Zukunft. Auch weiterhin wird es die zwischenmenschliche, die Live Kommunikation sein, die die ganz wesentlichen Impulse im Marketing und in der Vermittlung und Verankerung von Botschaften, gibt. Hier ändern sich gerade die Abstände und Möglichkeiten – aber es bleibt doch so, dass die Kommunikation von Mensch zu Mensch fundamental wichtig und wirkungsvoll bleibt.“, so Colja Dams. Und das ist eben auch etwas, das wir aus den letzten Wochen gelernt haben: wie wichtig das Miteinander und die Kommunikation untereinander ist, und dass wir umso mehr gute Konzepte brauchen, die dies auch über eine Distanz von 1,5 Metern oder über virtuelle Kanäle hinweg ermöglichen. Denn es gibt nichts, was mehr wirkt und mehr erreicht, als die Kommunikation von Mensch zu Mensch.



Aktuelle Informationen zu VOK DAMS:



www.vokdams.de



www.facebook.com/vokdams



www.instagram.com/vokdams

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (