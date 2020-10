Endingen am Kaiserstuhl: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und damit die Hauptsaison für viele Unternehmen. Gerade dieses Jahr ist es wichtig ein Zeichen setzen und Kunden oder Mitarbeitern zu zeigen, dass man an sie denkt. Denn Zuversicht fängt schon bei den kleinen Dingen an.



Die Firma VOGEL’S Süsse Werbe-Ideen aus Endingen am Kaiserstuhl ist es ein besonders großes Anliegen, seinen Kunden das Gefühl von Sicherheit zu geben. Deshalb bietet das Unternehmen individuelle Einzelversandlösungen für die beliebten Adventskalender und viele weitere Produkte an. Neben dem hygienischen und sicheren Verpacken des individuellen Adventskalenders lässt sich damit auch der zusätzliche Service des Einzelversandes inkl. der benötigen Einzelversandkartons buchen.



Hier verlässt der Adventskalender mit der frischen Schokolade das Lager von VOGEL’S und wird auf direktem Weg dem Kunden ins Büro oder nach Hause geschickt! Neben einer unkomplizierten Abwicklung lassen sich zusätzliche, individuelle Wünsche realisieren. Egal, ob hübsche Grußkarten oder kleine Briefe: Beides kann mit dem Adventskalender mitversendet werden.



Ein absoluter Pluspunkt für alle Unternehmen, die in Corona-Zeiten keine Geschenke versenden können oder nicht die logistischen Möglichkeiten haben. Denn sie müssen nicht auf kleine Aufmerksamkeiten verzichten, um in Erinnerung zu bleiben.



Mit VOGEL’S können damit scheinbar unüberbrückbare Distanzen überwunden werden. Ein außergewöhnlicher Service, der nicht nur für die Flexibilität, sondern auch für das innovative Denken des Unternehmens spricht. „Wir wünschen uns, dass trotz des bevorstehenden Winters und der möglichen Einschränkungen, Unternehmen mit Freude auf die Weihnachtszeit und das kommende Jahr schauen können. Mit dem Einzelversand des beliebten Adventskalenders bieten wir allen die Möglichkeit, die Distanz zu Ihren Kunden oder Mitarbeitern zu überwinden und so einen positiven Blick ins Jahr 2021 zu schenken. Wir glauben ganz fest daran, dass man gerade mit solchen Gesten Großes bewirken kann,“ so Geschäftsführer Sandro Fiorilli.



„Distanzen überwinden“ und Freude schenken: Das ist mit dem Einzelversand von VOGEL’S in der Weihnachtszeit realisierbar.

