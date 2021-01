Der letzte Katalog erschien Anfang 2018. Im Sommer 2018 hat unser langjähriger Lieferant in China plötzlich geschlossen und die Werkzeuge für unsere Busse, Schienenfahrzeuge und Feuerwehrfahrzeuge standen nicht mehr zur Verfügung. Daraus lernend haben wir die VKModelle GmbH etwas anders ausgerichtet. Durch den Kauf einiger älterer Werkzeuge wird es in Zukunft einige Klassiker in teils überarbeiteten Ausführungen geben. Diese Produkte werden in Deutschland hergestellt. Die Klassiker werden entweder als preisgünstiger Bausatz oder teils auch als Fertigmodell angeboten.



Neben den in Deutschland gefertigten Klassikern mit detaillierteren Bedruckungen, gibt es auch völlig andere Produkte, mit denen wir am Markt vertreten sind. Dazu zählen einerseits Gebäudebausätze aus Karton (lasergeschnitten) andererseits unsere Palmen im neuen Bereich Landschaftszubehör. Wir beginnen die Serie mit 7 Sets unterschiedlicher Gewächse. Sie eignen sich hervorragend um Urlaubserinnerungen auf einem Diorama darzustellen (Art.-Nr. 37001 - 37007)! Aber auch zur Gruppierung um bestimmte Fahrzeuge sind sie willkommen. Dabei denke ich gerade an unseren neuen Fiat 500 der Gelateria da Claudio mit einem plastischen Eishörnchen auf dem Dach (Art.-Nr. 33022)! Stracciatella oder doch lieber Schoko-Vanille?



Auch setzen wir die erfolgreiche Serie brasilianischer Lkw fort. Der Scania LS 111 wurde in Brasilien für den dortigen Markt gebaut, hatte immer ein hellgraues Fahrgestell und immer die orangerote Kabine. Farbwechsel waren in diesem Werk nicht vorgesehen. Die Brasilianer nennen diese wunderbaren Hauber „Alligator“! Wie gut macht sich doch ein Alligator unter Palmen?



Es gibt den brasilianischen Scania als fertigen Hängerzug (Art.-Nr. 77036) erstmals mit den dort typischen Trilexfelgen und außerdem als Solo-Lkw mit überlanger Pritsche-Plane- Kombination (Art.-Nr. 77038). Extreme hintere Überhänge bei den Aufbauten auf einem – für europäische Verhältnisse – viel zu kurzen Fahrgestell sind dort üblich. Diese Aufbauten sind üblicherweise in völlig anderen Farben gehalten, als die Kabine. Auch das geben wir bei unserem Modell wieder.



Als unbedruckte Bausätze sind der Anhänger (Art.-Nr. 77039) und der normale brasilianische Lkw (Art.-Nr. 77037) auch einzeln erhältlich.



Farblich dazu passend kommt der Muldenkipper Perlini als Fertigmodell (Art.-Nr. 31012), der sich auch gut in Hellgrau mit Orangerot macht . Seit kurzem ist er schon als unbedruckter Bausatz lieferbar (Art.-Nr. 31002).



Ein weiterer Themenbereich, bei dem es drei neue Modelle gibt, ist die Firma „Schwarz Bau“ in ihrem bekannten Patinagrün. Dort finden Sie den Muldenkipper Perlini (Art.-Nr. 31011), die Scania Sattelzugmaschine (Art.-Nr. 77041) und den Scania Hängerzug (Art.-Nr. 77040).



Nicht weit von der europäischen Geburtsstätte der Scania 111 Familie ist die schwedische Spedition Halléns ansässig. Die Hausfarben wirken recht finnisch, doch ist das schwedische Göteborg der Sitz des Unternehmens. Von VK-Modelle kommen die Sattelzugmaschine (Art.-Nr. 77043) und der Hängerzug (Art.-Nr. 77042) in dieser Ausführung, beide mit authentischem Dachschild.



Bei den Anhängern der Scania-Hängerzüge „Schwarz Bau“, „HALLÉNS“ und „Brasilien“ sind übrigens die vertieften Heckleuchten zweifarbig bedruckt.



Für wirklich erfahrene Modellbauer sind unsere ersten beiden „Fräsbausätze“. Das sind eigentlich schon Kleinserienbausätze. Basierend auf Spritzgußfahrgestellen verfügbarer Grundmodelle wird ein Aufbau aus gefrästen Platten mitgeliefert, der vom Bastler zusammengeklebt und lackiert werden muß. Teils ist auch Bohren nötig. In der Reihe erscheinen zwei Modelle:



der Scania LS 111 als Strohtransporter (Art.-Nr. 77005) und



der Steyr 1490 als Kurzholz-Lkw (Art.-Nr. 91002)



Zum Scania mag Sie dieses Video erheitern: https://www.youtube.com/watch?v=5KL6Lemfg-I.



Alle Scania- und Perlini-Lkw sind bereits gespritzt, teils schon bedruckt und befinden sich in der Montage. Mit einer Auslieferung ist bis April zu rechnen.



Einsatzfahrzeuge sind mit dem Polizeianhänger (Art.-Nr. 04281) und dem THW Einsatzstellensicherungsanhänger (Art.-Nr. 04272) im Programm enthalten.



Für unseren Schweizer Importeur KML machen wir nach der erfolgreichen Postauto-Anhänger-Serie auch dieses Jahr wieder zwei schweizerische Anhänger (Bahn und Polizei) als exklusive Auflage.



Weitere Anhänger sind die schon lange angekündigten Bausätze des Kurzholzanhängers (Art.-Nr. 06072) und des Obus-Leitungsbauanhängers (Art.-Nr. 06231), die bereits lieferbar sind und auch als Fertigmodell (Art.-Nr. 06073 und 06232) erscheinen werden. Der orange Rungenanhänger folgt in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls als Bausatz (Art.-Nr. 06251) und auch fertig (Art.-Nr. 06252).



Klassische Wirtschaftswunder-Pkw finden Sie als preisgünstige Bausätze von folgenden Fahrzeugen jetzt bei uns:



- Goggo Cabrio (Art.-Nr. 34031)

- Goggo Coupé (Art.-Nr. 34032)

- Messerschmitt KR 200 (Art.-Nr. 34501)

- Messerschmitt TG 500 (der Vierrädrige) (Art.-Nr. 34502)



Das Goggo Cabrio ist so niedlich, daß es davon auch ein Fertigmodell geben wird (Art.-Nr. 34032).



Übrigens werden sämtliche Fahrzeuge an der lasergeschnittenen „Freien Tankstelle“ betankt werden können (Art.-Nr. 38001). Dieser Kartonbausatz wird Mitte des Jahres ausgeliefert. Weitere Modelle werden erst kurz vor Erscheinen bekannt gegeben.



Unsere Bastelfreunde beglücken wir mit weiteren Einzelteilesets, wie z. B. Lenkungen (Art.-Nr. 36799), Kässbohrer-Radkappen (Art.-Nr. 99301) oder großen Rädern für Muldenkipper und Traktoren (Art.-Nr. 31003).



Nicht vergessen sind bei VK-Modelle die Busse. Für Modellbahner, die eine Großstadt nachbilden möchten, wird der Büssing-Doppeldecker in typischer zeitgenössischer Optik einer Großstadt gestaltet werden, ohne konkret dieser zugeordnet zu sein (Art.-Nr. 10013).



Den Kässbohrer Setra S 140 ES als typischen Vertreter der Bahnbusse in den 70er Jahren wird in einer ebensolchen Ausführung im klassischen Rot erscheinen (Art.-Nr. 30103). Aber auch andere Städte und Regionen werden mit Versionen dieses Typs beglückt:



Lazzi (blau) aus Florenz in der Toskana (Art.-Nr. 30104), Dr. Richard im grünen Grazer Design (Art.-Nr. 30105) oder Herlitschka als Vertreter des Rheinlandes (Art.-Nr. 30109).



Der Reisebus S 150 hat von uns ein paar Formänderungen bekommen, die bei allen zukünftigen Varianten zum Einsatz kommt. Das Modell hat nun Fensterstreben in der Frontund in der Heckscheibe. So sieht es viel besser und vorbildgerechter aus. Noch viel wichtiger ist jedoch die völlige Neugestaltung der Dachpartie: ab sofort befinden sich die typischen Dachlüfter und auch drei verglaste Dachluken im Dach. Der Formenbau ist so gut wie abgeschlossen, es muß nur noch poliert werden.



An Versionen des S 150 Reisebusses erwarten Sie die folgenden Modelle:



- Bausatz mit den genannten Überarbeitungen (Art.-Nr. 30502)

- Fertigmodell „Walliser“, Zürich (Art.-Nr. 30503)

- Fertigmodell „Lazzi“, Florenz (Toskana) (Art.-Nr. 30504)

- Fertigmodell „UNIVERS“, Rheinland (Art.-Nr. 30505)

- Fertigmodell „Wöhrle“ (Art.-Nr. 30509)

- Fertigmodell „Furka Oberalp“, Schweizer Bahnbus (Art.-Nr. 30510)

- Fertigmodell „Herlitschka“, Kaarst (Rheinland) (Art.-Nr. 30511)



Die beiden Herlitschka-Busse geben ein vorbildgerechtes Pärchen ab!



Von den in Vorjahren angekündigten Modellen sind der Van Hool und der Setra S 14 noch in Planung, allerdings nicht mehr für dieses Jahr. Die in Vorjahren angekündigten Schienenfahrzeuge sind nicht in der aktuellen Planung.



Ein großes Ziel ist die Einhaltung der angekündigten Liefertermine.

