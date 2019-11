Pressemitteilung BoxID: 774162 (Visit Sarasota County)

Sarasotas Sauerbraten

Erst das Rheinland, dann die Welt: Zwei deutsche Auswanderer eröffnen einen Biergarten an Floridas Westküste

Meilenweit von zu Hause entfernt – genauer gesagt 4.721 an der Zahl – eröffneten die Rheinländer Kim und René im Frühjahr mit Siegfried’s Restaurant and German Biergarten ihren deutschen Stammtisch mitten in Downtown Sarasota an der Westküste Floridas. Ausgewandert im Februar 2018 kombinieren sie nun floridianische Sonne mit saftigem Sauerbraten und folgen dem amerikanischen Traum. Neben dem deutschen Ausläufer freut sich Sarasota über sage und schreibe 22 weitere kulinarische Neueröffnungen – darunter das größte Bier-Eldorado der Region, ein vogelwildes Restaurant und eine Vereinigung von Fleischliebhabern und Vegetariern.





South Sarasota



Oak & Stone Clark Road



Gastropub mit Gaumenfreuden! Im Oak & Stone werden Gäste mit der größten RFID fähigen „Bierwand“ der Region konfrontiert – 40 bis 60 Zapfhähne reihen sich hier aneinander. Jede Säule verfügt über Infos zu Sorte, Alkoholgehalt, Bittereinheit, Preis sowie Geschmacksmerkmalen. Durch ein spezielles RFID Armband wird jeder selbst zum Barkeeper, kann nach Lust und Laune zapfen und sich durch alle möglichen Biervariationen probieren. Verschiedene Pizzen, Burger und Snacks bilden die Grundlage.



Pietro’s Ristorante



Floridas neue La Dolce Vita Philosophie: In seinem Restaurant serviert Gründer und Chefkoch Pietro Miggliaccio verschiedenste italienische Köstlichkeiten.



Fork My Life



Aufgegabelt: Die vegane Küche ist in Sarasota auf dem Vormarsch, und so bietet Fork My Life zahlreiche Gaumenfreuden – von Cheesecakes über Muffins und Kekse bis hin zu Burgern, Sandwiches und Suppen – für Veganer.



North Sarasota



Leaf & Lentil



Das Grüne von der Golfküste: Auch das Leaf & Lentil hat sich ganz einem veganen und vegetarischen Menü verschrieben.



Reyna’s Taqueria



Taco Traum: Reyna’s Taqueria hat sich schon jetzt wegen seiner Authentizität und der positiven Atmosphäre einen Namen gemacht. Chefkoch Gino Calleja bringt die Geschmäcker Mexikos auf die Teller.



Armando’s Cocina Mexicana



Auf Taco folgt Tortilla: Auch im Admando’s Cocina Mexicana wird der mexikanische Kochlöffel geschwungen. Das kleine Menü, das hauptsächlich aus Tortillas besteht, wird täglich frisch zubereitet.



Bodegon Criollo



Kuba in der Küche: Im Bodegon Criollo gibt’s abendliche Live Musik zu typisch kubanischen Speisen.



Longboat/Lido Key



The Venue



Live Musik, Killer-Cocktails, Burger: Das The Venue am St. Armands Circle versteht sich als Hotspot für Partygänger und punktet mit einer Milchshake Bar für ganz individuelle Zubereitungen, auch mit dem gewissen Schuss …



Shore Longboat Key



Doppeltes Lottchen: Mit der Neueröffnung am nördlichen Ende von Longboat Key erweitert sich das Shore hier – im Gegensatz zu seinem ersten Standort am St. Armands Circle – um unvergleichliche Ausblicke auf die Sarasota Bay.



Midtown Sarasota



Libby’s Neighborhood Brasserie



Generalüberholung: Libby’s eröffnet grundsaniert und mit neuem Menü. Mit Industrie Chic und einer an eine Brasserie angelehnte Karte ist das Restaurant momentan Gesprächsthema Nummer 1.



Athen’s Family Restaurant



Griechisch-Amerikanische Freundschaft: Im Stil eines Diners werden im Athen’s griechische Spezialitäten wie Moussaka neben amerikanischen Lieblingen wie gegrilltem Käse und Reuben-Sandwich serviert.



Downtown Sarasota



Daily Bird



Der frühe Vogel fängt das Hühnchen: Im Daily Bird dreht sich alles um’s Huhn. Von Chicken Sandwiches über Chicken Poutine hin zu Chicken Burgern – lediglich die Desserts präsentieren sich zwar vogelwild jedoch vogelfrei.



Sage SRQ



Gehobene Generalüberholung: Nach umfangreicher Umgestaltung eines historischen Gebäudes zaubert Sage SRQ den gewissen Hauch Moderne mit mediterranem Fine Dining in das Gemäuer.



Umbrella’s 1296



Vereinigung zweier Welten: Während draußen auf der Terrasse eine ungezwungene Atmosphäre herrscht, breitet sich im inneren Speisesaal ein gehobenes Flair mit Fine Dining aus.



Lemon Tree Kitchen



180-Grad-Drehung: Die Tableside Restaurant Group bringt mit dem Lemon Tree Kitchen ein völlig neues Restaurantkonzept nach Sarasota, zeugt die Karte doch sowohl von Fleischspeisen als auch von veganen und vegetarischen Gerichten.



Bavaro’s



Gekommen wegen der Atmosphäre, geblieben wegen der Pizza: Bavaro’s Spezialität sind die authentisch neapolitanischen Pizzen aus dem traditionellen Holzofen mit Temperaturen von bis zu 482 Grad Celsius.



Siegfried’s Restaurant and German Biergarten



Prost! In Siegfried’s Restaurant and German Biergarten kommen Haxe, Rheinische Brotzeit, Bretzeln, Düsseldorfer Senfrostbraten, Nürnberger Bratwurst, Sauerbraten und Schnitzel auf den Tisch – selbstverständlich mit ausgewogener Bierkarte. Geführt wird das Restaurant von Kim und René aus dem rheinländischen Erkelenz.



Green Zebra Cafe



Gesund und gut: Das Green Zebra Cafe setzt auf frisch gepresste Säfte, vegane Biolasagne und frische Sandwiches.



SoFresh



Gesund geht’s weiter: SoFresh ist bekannt für seinen schnellen Service und die verschiedenen Bowls, die sich Gäste selbst zusammenstellen können.



Tamiami Tap



Je später der Abend … Bis tief in die Nacht hinein serviert Tamiami Tap klassische Bargerichte wie Sandwiches und Mac ‘N Cheese.



La Mucca Ballerina



Küchenkult: Das ehemalige Mozzarella Fella gibt sich und seiner italienischen Karte einen neuen Namen.



University Town Center



Shake Shack



Eine Ikone kehrt ein: Shake Shack hat seine erste Filiale in Sarasota eröffnet und erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit.



Ford’s Garage



Burger & Bier: Bei Ford’s Garage hat die klassische Kombination in allen möglichen Variationen ihren großen Auftritt.



Weitere Informationen zu dieser Meldung gibt es hier.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (