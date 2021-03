.

• Mit der Verpflichtung des ersten virtuellen Rennfahrers geht die Virtual Competition Organisation völlig neue Wege.

• Virtual Racer Phoenix McEwan stellt als VCO-Testfahrer die beiden Strecken für die nächste Runde der VCO ProSIM SERIES im Video vor.

• McEwan ist in der Social-Media-Community mit mehr als 11.000 Instagram-Followern und auf weiteren Plattformen sehr populär.



Die Virtual Competition Organisation (VCO) geht einmal mehr neue Wege und nimmt den Begriff „Virtual“ in ihrem Namen wörtlich: Phoenix McEwan wird der erste virtuelle Rennfahrer sein, der für die VCO in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommt. Als Testfahrer stellt McEwan unter anderem vor jedem Event der VCO ProSIM SERIES die beiden für das „Championship Race“ zur Wahl stehen Rennstrecken in Onboard-Videos vor. Am Mittwoch sind dies die Kurse in Spa-Francorchamps und Road Atlanta. McEwan ist bereits seit mehreren Jahren im Rennsport unterwegs und hat sich auf seinen Social-Media-Kanälen eine große Fanbase aufgebaut.



Videos: Phoenix McEwan stellt die Kurse Spa-Francorchamps und in Road Atlanta vor.



Regelmäßigen Beobachtern der VCO ProSIM SERIES ist Phoenix McEwan schon beim sechsten Rennevent aufgefallen, als er sich ein Fahrzeug mit YouTuber Jimmy Broadbent teilte. Dieser erfolgreiche Einsatz war für die VCO der Anlass, ihn als ersten rein virtuellen Testfahrer zu engagieren.



„Wir haben Phoenix McEwan schon seit einiger Zeit beobachtet“, sagt Florian Haasper, CEO der VCO. „Er ist der erste virtuelle Rennfahrer der Welt – und für ihn ist das Esports Racing damit die Realität. Mit seiner Followerzahl im Social Web kann man ihn definitiv zum Kreis der ‚Virtual Influencer‘ zählen – ganz im Geiste von prominenten Vorbildern aus anderen Bereichen wie Lil Miquela oder Knox Frost. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.“



„Die VCO ProSIM SERIES ist für einen virtuellen Racer wie mich die perfekte Plattform, um sich den Esports-Racing-Fans zu präsentieren“, sagt McEwan. „Ich hatte in der Vergangenheit auch immer wieder Berührungspunkte zum realen Rennsport, aber in der virtuellen Welt fühle ich mich natürlich noch mehr zu Hause. Von daher ist die VCO der perfekte Partner für mich. Es ist großartig, dass ich in vielen großartigen Rennwagen auf die Strecke gehen kann und viele Fans erreiche.“



Weitere Informationen zu Phoenix McEwan finden Sie auf seiner Website und seinen Social-Media-Kanälen:



Website: www.phoenixmcewan.com

Instagram: @phoenixmcewan

Facebook: @phoenixmcewan

Twitter: @PhoenixMcEwan_

TikTok: @phoenixmcewan

Reddit: u/phoenixmcewan



Nützliche Links:



VCO ProSIM SERIES Foto- und Video-Datenbank (zur redaktionellen Nutzung)

https://v-c-o.info/ProSIM-Media

VCO ProSIM SERIES Ergebnisse & Dokumente

www.v-c-o.info/Results



VCO ProSIM SERIES Live-Timing

https://v-c-o.info/LiveTiming



VCO Esports Paddock – Discord Server (inkl. Media Center)

https://v-c-o.info/Discord



VCO ProSIM SERIES Rennkalender:

18. November, 25. November, 16. Dezember, 2. Januar, 20. Januar, 10. Februar, 3. März, 31. März (Änderungen möglich)



Über iRacing

iRacing ist die weltweit führende Motorsport-Simulation. Es bietet hunderte Fahrzeuge und Strecken aus nahezu jeder wichtigen Rennsport-Disziplin. iRacing arbeitet mit einigen der wichtigsten Hersteller, Fahrer und Motorsport-Verbänden zusammen, um ein einzigartiges Fahrerlebnis zu bieten. Von Weltmeisterschaften und „Special Events“ bis hin zu öffentlichen, gehosteten und Liga-Rennen: Unabhängig vom fahrerischen Niveau und dem jeweiligen Rennsport-Hintergrund gibt es für jeden User immer das richtige iRacing-Event. Erfahren Sie mehr über iRacing, und werden Sie einer von über 170.000 aktiven iRacern auf www.iRacing.com.

