#MyRacePlace: VCO startet besondere Foto-Aktion für Fans der Nordschleife

Foto-Aktion für Fans feiert beim zweiten Rennen der Digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie powered by VCO Premiere.

Fans können Fotos von ihren Stammplätzen an der Strecke vorschlagen und erhalten ein digitales Rennbild genau aus ihrem gewohnten Blickwinkel.

Die Virtual Competion Organisation (VCO) startet anlässlich des ersten Rennens als Partner und Presenter der Digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie powered by VCO am Samstag eine einzigartige Foto-Aktion für alle Fans, die regelmäßig bei Rennen auf der Nordschleife vor Ort sind. Sie haben die Möglichkeit, Fotos von ihren Stammplätzen einzusenden, indem sie bei ihren Social-Media-Posts den Hashtag #MyRacePlace verwenden. Nach dem Rennen veröffentlicht die VCO auf ihren Social-Media-Kanälen einige virtuelle Pendants der Fotos aus dem identischen Blickwinkel.



Auf der führenden Rennsimulation iRacing lassen sich für die VCO-Fotografen während des Rennens Perspektiven aus allen denkbaren Zuschauerpositionen einnehmen. Egal ob Rennstart von der Haupttribüne, spektakuläre Zweikämpfe am Hatzenbach oder riskante Überholmanöver am Brünnchen – im Esports Racing ist es möglich, den Fans schöne Erinnerungen an vergangene Besuche in der „Grünen Hölle“ und Vorfreude auf kommende „reale“ Rennen zu wecken.



So funktioniert die #MyRacePlace-Aktion:

Fans können auf Instagram und Twitter unter Verwendung des Hashtags #MyRacePlace ihre Lieblingsfotos aus den Blickwinkeln ihrer Stammplätze rund um die Nordschleife posten. Die virtuellen Versionen der Bilder ausgewählter User werden im Anschluss an das Rennen von der VCO veröffentlicht. Fotos können ab sofort gepostet werden.



Der Rennkalender der DNLS powered by VCO

21. März, Rennen 1

4. April, Rennen 2

18. April, Rennen 3

2. Mai, Rennen 4

30. Mai, Rennen 5

13. Juni, Rennen 6

15. August, Rennen 7

17. Oktober, Rennen 8

14. November, Rennen 9

