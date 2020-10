Meredith Corporation, New York, nach dem Disney-Konzern der Welt zweitgrößter Lizenzgeber, hat die Hamburger V.I.P. Entertainment & Merchandising AG als ihre exklusive Lizenzagentur für das SHAPE Fitness-Magazin für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt.



SHAPE, das hierzulande vom Bauer-Verlag vermarktet wird, ist Deutschlands führendes und auflagenstärkste Fitness- und Lifestyle -Magazin. Die redaktionelle Betreuung obliegt Ocean.Global (Maxi, Joy, TheCurvy etc.).



V.I.P.-Vorstand Michael A. Lou sieht eine große Anzahl erfolgversprechende Lizenzkategorien für die Marke SHAPE. Angefangen von Sport- und Fitnessbekleidung ("SHAPE WEAR" und Geräten über Diätkost, Abnehmprodukten und Ernährungsergänzungsmittel bis hin zu Ratgeberbüchern, Kurse und Reisen rund um das Thema Fitness.



V.I.P. Entertainment & Merchandising AG ist eine der führenden unabhängigen Lizenzagenturen im deutschsprachigen Raum und war in den letzten 40 Jahren bereits für so erfolgreiche Lizenzthemen wie Star Wars, James Bond 007, IBM, Pepsi Cola, die NFL National Football League oder das Smiley-Logo verantwortlich.



Seit Jahren ist V.I.P. Lizenzagentur für die Beatles und wurde kürzlich auch mit dem Licensing für die University of Oxford betraut.



Meredith ist ein führendes, markenbasiertes Medienunternehmen, mit einem Fokus auf Celebrity Culture, Entertainment, Mode, Wellness, Essen und Lifestyle. Die Gesellschaft konzentriert die Entwicklung ihrer Lizenzprogramme auf ihre in den jeweiligen Kategorien führenden Magazine und sieht auch bei SHAPE großes Potential.

