Pressemitteilung BoxID: 797580 (Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH)

Zukunftswerkstatt Sales Excellence 2020: Mit Kundenorientierung zum Vertriebserfolg

Virtuelle Fachkonferenz am 19. Mai von 10.30 bis 17 Uhr / Experten aus Vertrieb und Verkauf stellen "Smart Selling-Strategien" aus der Praxis vor

Wann sind die Verkaufs-Aktivitäten eines Unternehmens im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich? Um diese Frage geht es bei der 2. Zukunftswerkstatt Sales Excellence am 19. Mai. Renommierte Vertriebsexperten aus verschiedenen Branchen stellen ihre „Smart Selling“-Strategien aus der Praxis vor. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie findet die Konferenz dieses Jahr virtuell statt.



Ab 10.30 Uhr stehen Themen wie Customer-Experience in digitalen Zeiten, Veränderungsprozesse im Vertrieb und der „neue“ Kunde auf dem Programm. Die Veranstaltung richtet sich an Vertriebsentscheider in großen und mittelständischen Wirtschaftsunternehmen, Fach- und Führungskräfte aus dem Verkauf sowie Geschäftsführer, Vorstände und Unternehmer. „Die entscheidenden Bausteine für den Vertriebserfolg von morgen sind innovative, nutzerfreundliche Technologien sowie käuferorientierte Sales- und Servicekonzepte“, sagt Stefanie Burgmaier, Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. „Gerade in Zeiten der Corona-Krise wollen wir die Vertriebler mit den richtigen Werkzeugen ausstatten, um erfolgreich durch die schwierige Zeit zu kommen.“



Keynote-Speaker sind der Autor und Unternehmer Andreas Buhr und Juan-Carlos Demmerle, Global Sales Director bei Enexio Water Technologies GmbH. Sie sprechen über Kundenorientierung 4.0 und die Zukunft des Vertriebs. Zu den weiteren Referenten gehören beispielsweise Thomas Conrad, Geschäftsführer der Karl Schumacher GmbH Maschinenbau & Metallspritzwerk, Dr. Ralf Sauter, Partner und Leiter des Competence Centers Industrial Goods & High Tech bei Horváth & Partners Management Consultants, und Moritz Mühlen, Senior Project Manager bei Horváth & Partner, sowie Eckhard Döpfer, Hauptgeschäftsführer der Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. Die Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, in Chats und Abstimmungstools mit den Referenten in Dialog zu treten. Außerdem können sie in drei aufeinanderfolgenden Live-Workshops gemeinsam Ideen und Strategien für mehr Kundenorientierung im Vertrieb entwickeln. Unterstützt wird der Kongress von den Kooperationspartnern CDH e.V. und VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.



Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie hier.

