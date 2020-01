Pressemitteilung BoxID: 782027 (Victor's Residenz-Hotels GmbH)

Victor's Group auf Expansionskurs

Übernahme eines neuen Tagungshotels in Gera

Das Portfolio wächst weiter: Zum 15. Januar 2020 eröffnet die Victor’s Group mit dem Victor’s Residenz-Hotel Gera in Thüringen sein mittlerweile vierzehntes Haus in Deutschland. Das Tagungshotel ist ab sofort buchbar und ist das zweite Haus der Unternehmensgruppe in Thüringen. In allen 144 Zimmern – unterteilt in 67 Einzel- und 51 Doppelzimmer sowie 10 Familienzimmer und 16 Studios – sind schnelles WLAN, kostenfreies Telefonieren vom Zimmeranschluss in alle weltweiten Fest- und Handynetze sowie eine Auswahl an Sky-Programmen inklusive.



„Als Leitung des Hauses freue ich mich ganz besonders, dass die Victor’s Group hier am Standort Gera investiert“, bekräftigt Hoteldirektorin Jeannette Baldisseri. „Seit über 27 Jahren ist unser Haus eine beliebte Anlaufstelle für Geschäftsreisende und Seminarveranstalter, aber auch für private Urlauber, die Gera kennenlernen möchten.“ Seine verkehrsgünstige, und dennoch ruhige Lage in der Nähe des Hauptbahnhofs macht das Hotel zum idealen Ausgangspunkt für die Erkundung der zahlreichen Jugendstil-Villen und Bauhaus-Denkmäler, für die Gera bundesweit bekannt ist. Zu Fuß erreichen die Gäste die historische Altstadt in nur 15 Minuten. Durch die optimale Anbindung an den Nah- und Fernverkehr ist das Haus besonders attraktiv für Tagungsgäste. Ob Kongresse, Seminare oder Präsentationen – durch erstklassigen Komfort und hervorragenden Service sowie individuelle zugeschnittene Tagungsangebote eignet sich das Hotel mit seinen 10 Seminarräumen für Business-Termine jeglicher Art.



Wer sich nach einem Workshop oder Meeting auspowern möchte, nutzt den Fitnessraum bei einem Kraft- und Ausdauertraining auf modernsten Geräten. Die Trockensauna sorgt anschließend für die nötige Entspannung. Am Abend läd die Lobbylounge in angenehmer Atmosphäre die Gäste zu leckerem Essen und entspannten Drinks ein. Mit der kostenfreien Simson-Karte kommen Hotelgäste zudem in den Genuss zahlreicher Vergünstigungen für Museumsbesuche, Stadtrundgänge, den Tierpark Gera und das bei Sportlern und Familien beliebte Hofwiesenbad.

