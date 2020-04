Pressemitteilung BoxID: 797168 (VfL Handball Gummersbach GmbH)

VfL Gummersbach trauert um Fredrik Larsson

Der VfL Gummersbach trauert um seinen ehemaligen Spielmacher Fredrik Larsson. Der 36-jährige Schwede kam am Dienstag bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Dies bestätigte heute ein Sprecher der schwedischen Handball-Nationalmannschaften. Von 2012 bis 2014 stand Larsson in Diensten des VfL Gummersbach, ehe er in seine schwedische Heimat zurückkehrte, wo er 2016 seine aktive Karriere beendete.



Die VfL Gummersbach-Familie ist zutiefst bestürzt und ist mit den Gedanken bei seiner Lebensgefährtin, seinen zwei Töchtern und seiner gesamten Familie.

