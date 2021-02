Ende November letzten Jahres mussten coronabedingt die beiden Gummersbacher Auswärtspartien in der 2. HBL gegen die DJK Rimpar Wölfe (25.11.) und den TuS Ferndorf (28.11.) abgesagt werden. In Absprache mit den gegnerischen Verantwortlichen und der Handball-Bundesliga wurden beide Partien nun für den April neu angesetzt. Das Auswärtsspiel gegen Ferndorf findet am Dienstag, den 13. April, um 19:30 Uhr statt. Die Partie in Rimpar folgt am Mittwoch, den 21. April, voraussichtlich um 19 Uhr.



Eine Besonderheit ist, dass der VfL Gummersbach im April sowohl zwei Mal gegen Ferndorf als auch gegen Rimpar antritt, da auch die regulären Partien der Rückrunde in den April fallen. Während das Heimspiel gegen Rimpar wie geplant am Donnerstag, den 8. April, um 19 Uhr stattfindet, wurde das Derby gegen Ferndorf in der SCHWALBE um einen Tag nach hinten verlegt, um den Spielplan weiter zu entzerren. Statt am 23. April findet das Heimspiel des VfL gegen den Lokalrivalen am Samstag, den 24. April, um 18 Uhr statt.

(lifePR) (