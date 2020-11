Nach fünf regulär stattgefundenen Spieltagen in der 2. HBL war der VfL Gummersbach am sechsten Spieltag erstmals von einer coronabedingten Spielverlegung betroffen. Das ursprünglich für Samstag, den 31. Oktober 2020, terminierte Auswärtsspiel des VfL Gummersbach gegen den Wilhelmshavener HV hat einen neuen Termin gefunden. Das Duell der beiden Traditionsmannschaften, das aufgrund eines positiven Coronafalls beim Gegner kurzfristig abgesagt werden musste, wird nach Absprache mit dem Wilhemshavener HV und der Handball-Bundesliga am Dienstag, den 8. Dezember 2020, um 20 Uhr in der Nordfrost-Arena in Wilhelmshaven nachgeholt. Damit haben die Gummersbacher im Dezember ein straffes Programm mit sechs Spielen innerhalb von vier Wochen vor sich.

(lifePR) (