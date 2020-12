Mit dem Familienunternehmen BPW Bergische Achsen KG mit Stammsitz in Wiehl präsentiert die Handballschule Oberberg rund drei Monate nach der offiziellen Eröffnung ihren ersten Nachhaltigkeitspartner. Neben den vielfältigen Angeboten für Kinder, Jugendliche, Vereine und Unternehmen hat sich die Handballschule Oberberg auf die Fahne geschrieben, gemeinsam mit eben diesen Nachhaltigkeitspartnern Projekte ins Leben zu rufen oder aktiv zu fördern, die sich den „17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN“ verschreiben. Die BPW Bergische Achsen KG ist bereits seit 2016 Mitglied im UN Global Compact und verpflichtet sich nun mit dieser Partnerschaft dem Ziel der „Geschlechtergleichheit". BPW möchte gemeinsam mit der Handballschule Oberberg unter anderem die Durchführung ihrer MINT-Programme, die sie bereits in der Vergangenheit realisiert haben, ausweiten. Die Abkürzung MINT steht für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Durch eine praxisorientierte Einführung in diese Themen sollen junge Menschen geschlechtsunabhängig von Berufen in diesen Bereichen begeistert werden.



Die BPW Bergische Achsen KG und die Handballschule Oberberg setzen dabei auf Langfristigkeit und schließen daher einen Drei-Jahres-Vertrag ab. „BPW ist eines der herausragenden Unternehmen und Aushängeschilder des Oberbergischen Kreises“, äußert sich Christoph Schindler, Geschäftsführer und Initiator der Handballschule Oberberg: „Ich freue mich auf die gemeinsame Partnerschaft und finde es großartig, dass ein so wichtiges Unternehmen auch an so einem wichtigen Projekt Vorreiter ist und eine Vorbildfunktion für andere Unternehmen in dieser Region einnimmt.“



Neben der Nachhaltigkeitspartnerschaft nimmt die BPW Bergische Achsen KG ein weiteres Angebot der Handballschule Oberberg in Anspruch, das insbesondere den eigenen Mitarbeitern dient. So werden im kommenden Jahr einmal wöchentlich bis zu 20 Kinder der Mitarbeiter von BPW vor Ort in Wiehl von der Handballschule Oberberg mit Sport und Spaß betreut werden. „Mit dieser Kooperation erweitern wir unser Betreuungsangebot für BPW-Kinder und unterstützen so eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, freut sich die Sozialreferentin des Unternehmens, Ulrike Pfeil.



Die BPW Bergische Achsen KG ist seit 120 Jahren in der Forschung, Entwicklung und Produktion von effizienten, intelligenten und sicheren Transport- und Logistikprozessen weltweit tätig. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Produkte und Serviceleistungen ebenso aus wie durch sein Engagement für Mensch und Umwelt.

