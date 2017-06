Vevo Premiere: Die Foo Fighters überraschen mit brandneuem Musikvideo "Run"

Vevo Premiere: Foo Fighters – "Run" exklusiv auf Vevo: http://vevo.ly/mHUZrI

Die Foo Fighters machen in ihrer neuen Videosingle das Altenheim "St. Daniel's" unsicher





Zwei Jahre ließen Dave Grohl und seine Bandkollegen auf neue Musik warten. Es wurde viel spekuliert, nun ist es sicher: Die Foo Fighters werden 2017 neue Musik veröffentlichen und den Anfang macht die Single "Run", die ab sofort mit Clip exklusiv auf der Musikvideo- und Entertainmentplattform Vevo verfügbar ist.



Sinn für Humor hat die Band schon immer in deren Musikvideos bewiesen. So auch im Clip zu "Run", der die Bewohner des Altenheims "St. Daniel's" zeigt, die aus ihrem tristen Alltag ausbrechen. Als die fast nicht wiedererkennbaren Foo Fighters auftreten, gerät die Lage außer Kontrolle. Von der rockigen Musik angestachelt, beginnen die Bewohner des Heims sich gegen das Personal aufzulehnen und brechen aus.



Auch für prominente Unterstützung ist gesorgt, denn Schauspielerin Missi Pyle, bekannt aus dem Film "Charlie und die Schokoladenfabrik", verkörpert im Video eine launische Altenpflegerin, die aufgrund der chaotischen Zustände kurz vor dem Zusammenbruch steht.



"Run" und weitere Musikvideos der Foo Fighters gibt es unter: https://www.vevo.com/artist/foo-fighters

