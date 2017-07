Gestelle statt Kisten

Brandschutzgläser werden üblicherweise in Transportkisten von einem Ort zum anderen gefahren. Vetrotech Saint-Gobain erprobt seit einigen Monaten erfolgreich eine andere Lösung: Einweg-A-Holzgestelle Typ Kinon. „Diese haben den Vorteil, dass die Standsicherheit besser ist als bei den Holzkisten“, so Dennis Gresförder, Gebietsverkaufsleiter bei Vetrotech. „Mit einem Hubwagen oder einer Ameise können die Gestelle einfach bewegt werden, so dass langes Tragen der schweren Gläser seltener notwendig ist. Sie lassen sich bei entsprechenden Gegebenheiten wie glatten, also befahrbaren Fußböden mit einem Hubwagen bequem durch den Bau ziehen.“ Weitere Vorteile: Die Gestelle lassen sich viel schneller ein- und auspacken und sie sind wesentlich sicherer beim Auspacken: Transportkisten müssen zum Öffnen mit Keilen schräg gestellt werden, dadurch können sie beim Aufhebeln des Deckels mit dem Kuhfuß kippen und im schlimmsten Fall zu Unfällen führen.



Die Holzgestelle Typ Kinon haben standardmäßig eine maximale Tiefe von 800 mm, eine Maximale Länge von 2.700 mm und eine maximale Höhe von 1.800 mm. Auftragsbezogen sind größere Maße möglich. Auf die Standardversionen lassen sich Gläser mit bis zu 2.600 mm Länge und 1.550 mm Höhe stapeln. Die maximale Beladekapazität beträgt 1.000 kg. Alle Gestelle sind kranfähig.



Anstoß für den Wechsel von Kisten zu A-Gestellen waren Hinweise des Transportunternehmens, dass die Kisten teilweise nicht standsicher genug seien. Da die Glasscheiben auf den A-Gestellen typischerweise leicht schräg stehen, ist die Standfestigkeit auch nach dem Losschneiden der Transportsicherung deutlich besser. Hergestellt werden sie aus Gründen der Nachhaltigkeit aus regionalen Hölzern bei dem traditionsreichen Unternehmen Jakob Krings Sägewerk und Holzhandlung GmbH in Stolberg bei Aachen.



