VETERAMA Mannheim - Hier trifft sich die Szene!

• Europas größter Oldtimermarkt für Auto & Motorrad seit über 42 Jahren

• 6. bis 8. Oktober 2017 in Mannheim, Maimarktgelände

• NEU: Halle II – Börse für hochwertige Fahrzeuge + Dienstleister

• Steilwandshow: Henny Kroeze und Team fahren auf historischen Indian-Maschinen in der „Stailen Wand“, atemberaubendes Rahmenprogramm

• VETERAMA – das Mekka für die Old- und Youngtimer-Szene

• gigantischer Teilemarkt auf 260.000 qm, internationale Börse

• MARKTPLATZ – die Verkaufsbörse mit mehr als 1.000 Komplettfahrzeugen

• Premium-Ticket (3-Tages-Ticket) ermöglicht den Eintritt bereits am Freitag, den 6. Oktober 2017

• Ticketvorverkauf online läuft



Damals wie heute: VETERAMA – Der Markt für das „rostigste Hobby der Welt“



Es ist Sommer und die Saison für historische Fahrzeuge hat begonnen. Höchste Zeit also, einen der wichtigsten Termine der Szene bekannt zu geben.



Viele dieser Fahrzeuge würden heute wohl kaum noch bei all den großen und kleinen Oldtimer-Veranstaltungen zu sehen sein, wenn es VETERAMA nicht gäbe.



Wie in jedem Jahr startet das „Erntedankfest“ der Oldtimerszene am 6. Oktober 2017 mit dem Premium-Ticket. Der Freitag ist für Kunden gedacht, die bereits vor dem offiziellen VETERAMA Tag, dem 7. Oktober 2017, auf die Suche gehen möchten.



Hier finden Sie die nötigen Teile, die so manchen Oldtimer wieder zu neuem Leben erwecken können.



Seit 42 Jahren ist die VETERAMA Europas größter Oldtimer-Markt für Automobile, Motorräder, Fahrräder, Traktoren und historische Technik und viele Dienstleister aus diesem Bereich. Hier trifft sich die Szene!



VETERAMA bietet die volle Bandbreite rund um das Oldtimerhobby. Aber auch im Youngtimerbereich gibt es mittlerweile eine große Community mit tollen Einsteigerfahrzeugen zu erschwinglichen Preisen, egal ob Motorrad oder Auto.



In all den Jahren hat sich VETERAMA trotz aller Tradition immer wieder neu erfunden. Auch in diesem Jahr wird es ab dem 6. Oktober 2017 bei VETERAMA in Mannheim eine Neuheit geben:



HALLE II



Wir haben uns gefragt: Warum bietet VETERAMA nicht auch eine Halle an, in der Edleres besser zur Geltung kommt? Die Halle II ist die ideale Ergänzung zu unserem bisherigen VETERAMA-Konzept. Sie bietet Händlern und Ausstellern mit besonders wertvollen Waren den idealen Platz: Old- und Youngtimer, Dienstleister wie Restaurationsbetriebe, Sattlereien, Verchromereien, Stellmacher, Wagner, Karosseriebauer und Lackaufbereiter. .



- Weit über 1.000 Komplettfahrzeuge stehen auf dem Marktplatz und an den Verkaufsständen bereit und warten auf einen neuen Besitzer.

- Über 4.500 Händler aus allen Sparten der nostalgischen Sammelleidenschaft für alles, was sich und die Welt in Bewegung setzte, bieten ihren Waren an.

- Die Steilwandshow mit Henny Kroeze sorgt mit historischen Indian-Maschinen für ein atemberaubendes Rahmenprogramm.



Wir versprechen Ihnen: Ein Besuch lohnt sich! Wir begrüßen Sie gern bei Europas größtem Oldtimermarkt in Mannheim.



Die regulären Öffnungszeiten sind Freitag von 12–20 Uhr (nur mit Premium-Ticket), Samstag von 8:30–18 Uhr und Sonntag von 8:30–16 Uhr.



Tickets sind auch online im Vorverkauf auf der Homepage erhältlich.









