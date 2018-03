Nicht nur vor der Geburt zählt die Wahl der richtigen Kleider- und Möbelausstattung zu den schönsten und zugleich schwierigsten Aufgaben für Eltern. Schnell lässt sich die Übersicht über die vielen Dinge verlieren, die der Nachwuchs im Laufe seiner Entwicklung benötigt. Als Spezialist für Baby-, Kinder- und Umstandsmode, mit über 50 Jahren Erfahrung, steht vertbaudet Eltern in jeder Situation mit seinem vielseitigen Produktangebot zur Seite. Das Unternehmen bietet vom Strampler bis zum mitwachsenden Kinderbett alles was Eltern und Kinder benötigen.



Positive Bewertungen dank 100% vertbaudet-Qualität



Dank seiner langjährigen Erfahrungen hat vertbaudet für jeden Wunsch das passende Produkt zur Verfügung. Im übersichtlichen Online-Shop finden Eltern alles an einem Ort und können sich auf das Unternehmen verlassen, das im Gründungsland Frankreich seit Jahrzehnten für positive Bewertungen und Vertrauen sorgt.

Ab der Geburt begleitet vertbaudet den Nachwuchs mit liebevoll gestalteter Kleidung. Von Frühchen und Säuglingen bis ins Kindergarten- und Schulalter werden durchdachte Artikel für jeden Anlass angeboten. Damit macht das Unternehmen das Leben zahlreicher Eltern um ein Vielfaches leichter. Zu den wichtigsten Merkmalen von vertbaudet-Textilien zählen neben der Langlebigkeit auch ein hautfreundliches und angenehmes Tragegefühl. Egal ob sportliche Kinderkleidung, einfacher Body oder festlicher Mädchenrock – ungestörtes Spielen ist bei vertbaudet das wichtigste.



Cleveres Design macht Kleidung zu Lieblingsstücken



Mehrmals im Jahr entwickeln Designer aus Frankreich neue Kollektionen. Mit ihren Erfahrungen entstehen stets neue zauberhafte Ideen, wie etwa pfiffige T-Shirts aus der „Das kann ich selber!“-Reihe, die sich mit Klett-Badges nach Lust und Laune verändern lassen.

Vielen Eltern fällt es schwer für jede Situation mit der passenden Kleidung ausgestattet zu sein. Mit Hilfe vieler praktischer Highlights aus dem vertbaudet Online-Shop, wie den beliebten 3-in-1-Jacken, gehören Erfahrungen wie diese jedoch der Vergangenheit an. Die besonders vielseitigen Multifunktionsjacken für Jungen und Mädchen bestehen aus Elementen, die einzeln oder zusammen getragen werden können. Damit bieten sie bei jedem Wetter perfekten Schutz. Wie viele weitere Produkte wurden sie von Eltern entwickelt, die die Ansprüche und Bedürfnisse von Kindern genau kennen. Mit dem zauberhaften vertbaudet-Design, das für viele kleine Details steht, werden die Kleidungsstücke schnell zu Lieblingsstücken. Als sinnvolle Geschenkidee zur Geburt stehen vertbaudet-Artikel deshalb vielen Bewertungen zufolge nicht zu Unrecht auf zahlreichen Wunschzetteln von werdenden Müttern.



Originelle Einrichtungsideen für ein schönes Kinderzimmer



Auch bei seinen liebevoll gestalteten Möbeln und Dekorationsartikeln verbindet vertbaudet, wie zahlreiche Bewertungen bestätigen, sein berühmtes charmantes Design mit großer Zweckmäßigkeit und Stabilität. Vom fahrbaren Bücherregal mit Geheimversteck bis zum großen Kinderzimmer-Tipi können Eltern das Reich ihres Nachwuchses zu einem vielseitigen Ort gestalten. Hier können die Kleinen spaßige Abenteuer erleben und sich zugleich vom ereignisreichen Tag erholen.

Seit über 50 Jahren steht das französische Traditionsunternehmen vertbaudet für liebevoll gestaltete und hochwertige Kindermode für ein Alter von 0 bis 12 Jahren. Zum Sortiment zählt darüber hinaus eine große Auswahl von Babyartikeln, Umstandsmode, Spielzeugen und kindgerechten Möbeln. Seit 2007 ist das Unternehmen auch in Deutschland vertreten und betreibt neben dem Online-Shop auch eigene Stores sowie Shop-in-Shops in babywalz-Filialen.