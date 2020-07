Pressemitteilung BoxID: 805462 (versdiagnose GmbH)

vers.diagnose trotzt Corona: Neue Partner, Boom bei Risikoprüfungen

vers.diagnose, die digitale Risikoprüfungsplattform für biometrische Risiken, bringt zum 1. Juli gleich drei weitere Versicherer auf die Plattform. Und baut die führende Marktposition weiter aus. Bei den abgeschlossenen Risikoprüfungen beträgt das Plus in den ersten fünf Monaten mehr als 20 Prozent. Und das alles trotz oder wegen Corona?



Von Krise keine Spur: vers.diagnose steht 2020 stärker da als je zuvor. In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg die Zahl der Risikoprüfungen um mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr, berichtet Katrin Bornberg, Geschäftsführerin von vers.diagnose. „Das kräftige Wachstum hat unsere Erwartungen übertroffen. Offensichtlich ist vers.diagnose für viele Vermittler in der Coronakrise genau der richtige Problemlöser. Selbst Skeptiker haben digitale Werkzeuge und Prozesse, die auch ohne persönlichen Kundenkontakt funktionieren, in den zurückliegenden Wochen und Monaten schätzen gelernt.“



Über 700.000 verbindliche Entscheidungen ohne Risikovoranfrage



vers.diagnose bietet eine digitale, medizinische und finanzielle Risikoprüfung für Biometrietarife – auf Wunsch parallel und zeitgleich für alle teilnehmenden Versicherer. Von Januar bis Mai 2020 hat vers.diagnose zu 41.266 Risikoprüfungen (2019: 33.272) insgesamt 710.056 Risikoprüfungsentscheidungen (2019: 480.033) geliefert. Im Anschluss an die Prüfung kann sich der Nutzer für einen Versicherer entscheiden und ein Risikoprüfungs-Protokoll erstellen, das dem Versicherer übermittelt wird und die Gesundheitsfragen im Antragsprozess ersetzt. Von dieser Möglichkeit wurde bisher in diesem Jahr in 21.235 Fällen Gebrauch gemacht (2019: im Vergleichszeitraum 16.379 Fälle).



Neben dem überlegenen Nutzererlebnis, eine sofortige Antwort auf die Frage zu erhalten, ob und wie man versicherbar ist, entlastet vers.diagnose somit zunehmend die Risikoprüfungsabteilungen der Versicherer. Der bisherige analoge Prozess besteht in einer sogenannten Risikovoranfrage an mehrere Versicherer. Neben hohen Datenschutzrisiken, die mit dem analogen Prozess verbunden sind, ist dieser Prozess zudem sehr kostspielig. Denn auf höchstens jede zwanzigste Anfrage folgt auch ein Antrag.



Neue und erweiterte Partnerschaften: Volkswohl Bund, Die Dortmunder, Continentale und

Europa



Ab Juli 2020 liefert vers.diagnose auch für den renommierten Maklerversicherer Volkswohl Bund (VWB) und dessen Tochtergesellschaft Die Dortmunder elektronische Risikoprüfungsentscheidungen zu Risikolebens-, Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherungen. „Als Maklerversicherer wollen wir unseren Vertriebspartnern in jeder Hinsicht einen umfassenden Service bieten. Wir freuen uns deshalb sehr, dass zur Einführung unserer neuen BUmodern sowohl für unseren Berufsunfähigkeitsschutz als auch für unsere Grundfähigkeitsabsicherungen €XISTENZ und Plan D jetzt auch die Online-Risikoprüfung über vers.diagnose möglich ist“ kommentiert Dietmar Bläsing, Sprecher der Vorstände der Volkswohl Bund Versicherungen.



Ebenfalls mit an Bord gehen zum selben Zeitpunkt die Risikolebensversicherungen aus dem Continentale Versicherungsverbund, also Continentale Leben und Europa Leben.



„Ich freue mich über die neuen Produktpartner von vers.diagnose. Für Nutzer unserer Plattform ist das eine gute Nachricht, denn alle drei Versicherer stehen für langjährige Erfahrung und Expertise im Biometriegeschäft. Das bringt die Digitalisierung der Versicherungsbranche einen weiteren Schritt voran“, so Bornberg.



Einschließlich der Neuzugänge bietet vers.diagnose jetzt Risikoprüfungen für 23 Versicherer und Versorgungswerke – vollständig digital, parallel und in Echtzeit.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (