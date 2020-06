Pressemitteilung BoxID: 801554 (Verlag Kern GmbH)

Zum Welttag des Meeres: Freundschaft, Respekt und Teamgeist in "Die Geschichte von der kleinen Nixe Klodwig"

Pünktlich zum Weltmeerestag (8. Juni) ist ein neues Kinderbuch von Gabriele Schienmann erschienen: „Die Geschichte von der kleinen Nixe Klodwig“ (ISBN: 978-3-95716-329-5, Verlag Kern). Der (Vor-)Lesespaß für Kinder ab 5 Jahre entführt zu fabelhaften Meeresbewohnern.



Im Meeresabschnitt „Tolle Welle“ geht es zu wie in den meisten Nachbarschaften: Sticheleien und Bewunderung, Eifersucht und Zusammenhalt, brave, schräge und liebenswürdige Typen. Die kleine Nixe Klodwig ist total unzufrieden mit ihrem blöden Namen und möchte das ändern. Sie liebt Kalle, das wunderschöne Einhorn. Hai Winfried, den alle anderen fürchten, ist ihr Freund, der wunderbare Witze erzählen kann. Für die Entscheidung der berühmten Meerjungfrau Arielle, ihre Welt für einen Erdenbewohner zu verlassen, hat sie überhaupt kein Verständnis.



Das und vieles andere diskutiert sie fröhlich mit den Bewohnern vom Meeresabschnitt „Tolle Welle“. Mit Herz und Schnauze steht sie ohne Wenn und Aber für ihre Freunde ein. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen die zunehmende Verschmutzung ihrer Heimat, des Meeres, auf.



In den Abenteuern der kleinen selbstbewussten Nixe geht es um Freundschaft, Respekt und Teamgeist. Und Klodwig lernt, dass ein ungeliebter Vorname durchaus seine Bedeutung und Berechtigung haben kann.



Auch wer nur zwei Beine hat und keinen Fischschwanz, erkennt sich leicht in der kleinen Nixe Klodwig wieder.



Gabriele Schienmann ist diplomierte Juristin und lebt vor den Toren Berlins. Jetzt, im Ruhestand, sind insbesondere ihre drei Enkelkinder Ansporn und Inspiration für kreative Arbeiten und viele Märchen und Geschichten.



Das Buch kann versandkostenfrei direkt beim Verlag unter verlag-kern.de bezogen werden, natürlich auch im örtlichen und im Online-Buchhandel. Es erscheint in Kürze auch als E-Book.

