Ratgeber gegen Angst und Depression aus der Erfahrung der Selbsthilfe

Innere Leere, andauernde Traurigkeit und ein Rückzug aus vielen Lebensbereichen sind Anzeichen von Depressionen. Mit seinem Buch „Lebensweg mit Stoppschild“ hat Peter Nowotny einen praktischen Ratgeber gegen Angst und Depression veröffentlicht (ISBN 9783939478725, Verlag Kern). Ein finanzielles und seelisches Tief veranlasste Peter Nowotny, eine Selbsthilfegruppe gegen Angst und Depression zu gründen, die er über 22 Jahre hinweg sehr erfolgreich leitete. Nach zahlreichen Sendungen im österreichischen Fernsehen und in Selbsthilfegruppen in seiner Heimatstadt Wien konnte der Autor mehr als 11.000 Menschen helfen. „Lebensweg mit Stoppschild“ ist das Ergebnis seiner langjährigen Arbeit. Es wird vielen Menschen helfen, wieder ein ganz normales Leben führen zu können.



Peter Nowotny wurde 1940 in Wien geboren, arbeitete beruflich als kaufmännischer Angestellter und liebte privat seit seiner Jugend die Musik, spielte Schlagzeug und gründete mehrere Bands. Als er 50 wurde, geriet er in eine große Krise: Kündigung, Diabetes II, sowie schwere Angst- und Panikattacken die später in Depressionen übergingen. Nowotny wollte das nicht hinnehmen, gründete eine Selbsthilfegruppe gegen Angst und Depression. Er lernte Kinesiologie, klassische Ganzkörper-Massage, Radiästhesie (Störplatzmessung) und spielte auf seinem Keyboard meditative, sanfte Entspannungsmusik, die er an die Mitglieder seiner Gruppe weitergab. Als einst selbst Betroffener kannte er die psychosomatische Symptome und Beschwerden und konnte so den Menschen seine persönlichen Erfahrungen weitergeben.



„Lebensweg mit Stoppschild“ ist auch als E-Book erhältlich (ISBN 9783944224817). Alle Bücher können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel des Verlag Kern auch im Buchhandel vor Ort und online erwerben.

