Buchtipp: Ein gereimtes Märchen für kleine und große Mittelalter-Fans

Den Ort Elgersburg gibt es wirklich – ein ehemaliger Kurort, malerisch am Nordrand des Thüriger Waldes gelegen. Zahlreiche Sagen und Legenden, die in der Gegend erzählt werden, und die trutzige Elgersburg in der Ortsmitte inspirierte Herbert Schida zu 12 gereimten Mittelalter-Geschichten, die unter dem Titel „Bruder Reinhold und Graf Bertel – Elgersburger Geschichten aus dem Mittelalter“ (ISBN 978-3-95716-261-8) im Verlag Kern erschienen sind. Die Geschichten sind frei erfunden – aber höchst unterhaltsam und humorvoll präsentiert.



Die Protagonisten sind der Graf Bertel und der Mönch Reinhold. Seinem Rang entsprechend neigt der Graf zu autoritärem und machbewusstem Gehabe, doch es zeigt sich, dass er immer etwas zu großspurig auftritt. Der Mönch tritt, wie es seinem Stand entspricht, bescheiden auf, doch er ist pfiffig und gewitzt. Unter diesen Vorzeichen erleben die beiden miteinander allerlei Episoden, die mit 36 Aquarellen der Wiener Malerin Rosa Bauer illustriert werden.



Herbert Schida hat das Buch für Kinder ab etwa 10 Jahren geschrieben, es erfreut aber durchaus auch Erwachsene und lässt sich gut in geselliger Runde vortragen. Der Autor, gebürtiger Thüringer, pflegt seinen Sommer-Wohnsitz in Elgersburg, wo er als Mitglied der Elgersburger Ritterschaft ebenso bekannt ist wie als Künstler und Romanautor. Die Wintermonate verbringt er in seiner Wahlheimat Wien.



Das gesamte Verlagsprogramm ist unter verlag-kern.de nachzulesen. Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.

