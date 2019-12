Pressemitteilung BoxID: 778320 (Verlag Kern GmbH)

Biografien spiegeln Zeitgeschichte

Facettenreiche Lebenserinnerungen von deutschen Filmstars und Auswanderern

Was hat der Filmstar Paul Dahlke gemeinsam mit den Auswanderern Alfred Langer oder Elfriede Schumacher? Ihr Leben spiegelt das 20. Jahrhundert. Es gibt unendlich viele emotionale, geschichtliche und gesellschaftliche Facetten, die in den Rückblicken und Lebenserinnerungen lebendig werden. Ein Lesevergnügen und eine Inspiration, die gerade zu Weihnachtszeit hoch willkommen sind – als Geschenk oder auch für den eigenen Gebrauch.



Im Programm des Verlags Kern erschienen sind zwei Star-Biografien mit zahlreichen historischen Fotos: über den Ufa-Filmstars Renate Müller und über den Charakterschauspieler in zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehrollen, Paul Dahlke.



Uwe Klöckner-Draga: Renate Müller – Ihr Leben – ein Drahtseilakt

Rüdiger Petersen: Paul Dahlke – die Biografie

Alfred Langer floh mit seinen Eltern aus dem Sudetenland, erlebte Jahre als Flüchtlingskind im nordbayrischen Selbitz und wurde schließlich in den Vereinigten Staaten ein erfolgreicher Geschäftsmann.



Alfred Langer: Ein neuer Anfang

Als Fremdsprachenkorrespondentin wanderte Elfriede Schumacher aus Hitler-Deutschland nach Namibia aus. Sie beschreibt anschaulich die Entwicklung ihrer alten und ihrer neuen Heimat.



Elfriede Schumacher: Ein Windrad am Namibrand

Ihr aufregendes Leben führte die 1943 geborene Gisela Kunhart nach der Vertreibung aus der Heimat, dem Sudetenland, durch Europa bis nach Nordafrika.



Gisela Kunhart: Immer wenn du denkst es geht nicht mehr…

Ein echter Rudolstädter hat seine Erinnerungen aufgeschrieben an ein Thüringen, das es heute nicht mehr gibt.



Hans-Jürgen Maigut: Als ich die Welt mit Kinderaugen sah

