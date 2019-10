Pressemitteilung BoxID: 769721 (Verlag Herder GmbH)

Roland Mack: Der Walt Disney aus dem Schwarzwald

Das Porträt eines erfolgreichen Familienunternehmers

Heute sind viele unserer Kindheitserinnerungen gespickt von schnellen Achterbahnen und wilden Karussellfahrten. Dem Geruch von Zuckerwatte und dem fröhlichen Winken der Euromaus, aber bei der Eröffnung des Europa-Parks vor fast 45 Jahren glaubte kaum jemand an den Erfolg eines Freizeitparks im Südwesten Deutschlands. Mittlerweile bricht er alle Rekorde, Stars und Sternchen gehen hier ein und aus. Aber der Erfolg basiert nicht nur auf Spaß und Action, sondern auch dem Geschäftssinn der Familie Mack.



Detailverliebte Erlebniswelten machen Fernreisen überflüssig, gemütliche Picknickplätze laden zum Verzehren der mitgebrachten Vesperbrote ein und alle Anwohner bekommen freien Eintritt. Der Europa-Park ist vor allem authentisch und familienfreundlich. Das war schon immer so. Aber wie entsteht so ein Konzept, das bis heute funktioniert? Es beginnt mit einer Idee und viel Mut zum Risiko. Aber um langfristig zu bestehen braucht es kluge, maßvolle Familienpolitik – vor allem im Angesicht des bevorstehenden Generationswechsels eines rund 240 Jahre alten Stammunternehmens.



Benno Stieber zeichnet nach vielen ausführlichen Gesprächen mit Roland Mack, seiner Familie, Freunden und Weggefährten das facettenreiche Bild eines ungewöhnlichen Familienunternehmers, der den Deutschen dabei geholfen hat, einfach mal Spaß zu haben. Sein Buch gewährt Einblick in die bunte, aber auch harte Welt der Freizeitindustrie.



Roland Mack, geb. 1949 in Freiburg im Breisgau, studierte an der Technischen Universität Karlsruhe Allgemeinen Maschinenbau. Im Jahr 1975 gründete er zusammen mit seinem Vater den Europa-Park in Rust, eines der größten Freizeit-Unternehmen in Deutschland, das er bis heute führt. Er ist Pionier in der Branche und zugleich einer der größten Hoteliers Deutschlands, ein kantiger Familienunternehmer zwischen Bodenständigkeit und Showbusiness.



Benno Stieber, geb. 1972, lebt und arbeitet als freier Korrespondent in Karlsruhe. Seit 2015 ist er zudem für die taz in Baden-Württemberg tätig. Er ist Autor bei Cicero, Brand eins und Merian. Benno Stieber ist Mitbegründer von Freischreiber sowie Mitglied der Justizpressekonferenz Karlsruhe und der Landespressekonferenz Stuttgart. Mehrere seiner Wirtschaftsreportagen wurden mit Preisen ausgezeichnet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (