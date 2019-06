Pressemitteilung BoxID: 756183 (Verlag Herder GmbH)

Margot Käßmann für's Ohr

Podcast zur Monatszeitschrift "Mitten im Leben" veröffentlicht

Margot Käßmann, die bekannteste Theologin Deutschlands und Bestsellerautorin, gibt ab sofort auch einen eigenen Podcast heraus. Passend zu den Themen ihrer Zeitschrift „Mitten im Leben“ spricht Käßmann im zweiwöchigen Turnus offen und persönlich über Glauben, biblische Personen und andere große Themen der Gesellschaft. Der Podcast kann kostenlos auf der Internetseite des Verlag HERDER herunter geladen werden.



In der ersten Folge ihres Podcasts setzt sich Margot Käßmann mit dem Thema "Leben im Krieg" auseinander. Anhand der biblischen Brüder Judas, Simon und Jonatan macht sie sich Gedanken darüber, wie es ist, nie Frieden erfahren zu haben. Ein Beitrag aus dem aktuellen Juni-Heft ihrer gleichnamigen Zeitschrift Mitten im Leben, die seit April im Verlag HERDER monatlich erscheint. In der nächsten Woche folgt ein Beitrag zum Evangelischen Kirchentag in Dortmund.



Der Podcast ist kostenlos und kann auf der Internetseite des Verlag HERDER abonniert werden: https://www.herder.de/ml/podcast/



Margot Käßmann war von 1999 bis 2010 Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und von 2009 bis 2010 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Mit ihren Büchern erreicht sie Millionenauflagen und als Rednerin begeistert sie ihr Publikum. Wie kaum eine zweite vermag sie es, im öffentlichen Diskurs ein zeitgenössisches Lebensgefühl mit dem Glauben zu verbinden und zugleich auch eine politische Rede mit dem eignen Leben und den persönlichen Überzeugungen in einen authentischen Bezug zu bringen.

