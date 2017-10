Jakob Schlandt leitet Tagesspiegel Background Energie & Klima

Jakob Schlandt, 38, leitet seit dem 15. Oktober 2017 Tagesspiegel Background Energie & Klima, das Entscheider-Briefing des Tagesspiegels. Er folgt auf Dagmar Dehmer, die am 1. Oktober zur Bundesgesellschaft für Endlagerung wechselte.



Schlandt gehört zu den profiliertesten Energiejournalisten Deutschlands. Das journalistische Handwerk lernte er bei der „Berliner Zeitung“, später war er für die „DuMont-Redaktionsgemeinschaft“ und zuletzt die „Funke Zentralredaktion“ sowie das „bizz energy“ tätig. Mit einem MBA in London komplettierte Schlandt seine betriebswirtschaftliche Kompetenz.



„Energiewende und Klimapolitik sind komplexe Themenfelder, die den Profis und Experten schwierige Entscheidungen abverlangen – zumal sich die politischen Rahmbedingungen täglich ändern können. Wir liefern unabhängige und schnelle Informationen. Ideologische Scheuklappen tragen wir nicht, aber wir analysieren kompetent und ordnen ein“, sagt Jakob Schlandt.



Die Energie- und Klimaredaktion des Tagesspiegels liefert jeden Werktag um 6 Uhr die wichtigsten Nachrichten und Analysen für die Entscheider des Energie- und Klimasektors, eine Übersicht über relevante Förderprogramme, eine internationale Presseschau sowie Porträts wichtiger Akteure der Branche. Der überwiegende Teil der Nachrichten ist exklusiv recherchiert. Täglich schreibt zudem ein namhafter Energie- und Klimaexperte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft als Gastautor für das frühmorgendliche Briefing.



Für das digitale Briefing hat der Tagesspiegel-Verlag eine eigene Fachredaktion mit ausgewiesenen Energie- und Klimafachredakteuren aufgebaut. In ihr werden die Kompetenzen aus den Redaktionen der Tageszeitung und des Tagesspiegel-Politikmonitorings zur Energiepolitik gebündelt und verstärkt. Das inzwischen auf sieben Köpfe angewachsene Team bildet die größte Energie- und Klimaredaktion in der Hauptstadt und ist in vergleichbarer Größe bei keinem anderen Leitmedium anzutreffen.



