Ve-RI Listed Infrastructure: Eisenbahngesellschaften erscheinen attraktiv

18.10.18

Das quartalsweise stattfindende Rebalancing des weltweit investierenden Infrastrukturfonds Ve-RI Listed Infrastructure (DE0009763342 [R] und DE000A0MKQN1 ) wurde abgeschlossen. Dabei wurden sechs der 30 im Fonds befindlichen Aktiengesellschaften ausgetauscht und das gesamte Portfolio wieder gleichgewichtet.



Eisenbahnwerte stark vertreten



Bis zum Jahresende werden die Sektoren Energieverteilung und Railways den größten Anteil am Fonds haben. Mit Union Pacific Corp. und der Norfolk Southern Corp. kamen gleich zwei weitere US-amerikanische Schienennetzbetreiber hinzu. Anfang des Jahres waren gerade mal zwei Eisenbahnbetreiber im Fonds. Doch mittlerweile sind 8 Eisenbahngesellschaften im Portfolio enthalten. Ihr Anteil liegt jetzt bei 27 Prozent. „Auf Basis unseres rein regelbasierten Aktienselektionsprozesses sind Railwayaktien derzeit günstig bewertet und zeigen eine deutliche Trendstärke mit einer vergleichsweisen geringen Volatilität. Das macht sie für uns aktuell sehr attraktiv gegenüber anderen Infrastruktursektoren“, so Christian Reimann, zuständiger Fondsmanager bei Veritas Investment. Im Gegenzug mussten zwei Mautstraßenbetreiber aus Hongkong und Australien ihren Platz im Fonds räumen. Ebenfalls geschrumpft ist der Anteil von Energy Distribution. Doch die Energieverteiler bleibt mit den genannten Eisenbahngesellschaften weiterhin der stärkste Sektor im Fonds.



Neuseeland neu drin



Gleich zwei Aktienwerte aus Neuseeland kamen neu hinzu. Zum einen der Hafenbetreiber Port of Tauranga, der bereits Mitte 2015 im Fonds enthalten war. Zum anderen die Flughafengesellschaft Auckland Int. Airport. Diese Gesellschaft ist zum ersten Mal Teil des Portfolios, seit der Fonds im Mai 2014 seine Strategie anpasste.



Ausschließlich Kerninfrastruktur



Der Fonds investiert seitdem bewusst in Unternehmen aus dem Bereich Kerninfrastruktur. Darunter versteht man die Bereitstellung von Netzen zum Energie- und Rohstofftransport und Kommunikation aber auch Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunnel und Brücken. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen mit Schwerpunkt Energieproduktion („Utilities“) oder „Soziale-Infrastruktur“, wie z.B. Krankenhäuser.



Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von Veritas das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei rein quantitative Kriterien zur Trendstabilität, Low Risk- und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Ziel ist es, unterbewertete Qualitätsaktien zu finden, die in der Vergangenheit auch stürmische Zeiten an den Märkten mit einer relativ geringen Schwankungsbreite überstanden haben. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 ersten Werte werden quartalsweise, gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Alle Werte sind hoch liquide, was dem Fonds die nötige Flexibilität gibt. Qualifiziert sind nur Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit Kerninfrastruktur machen. Aktuell liegt dieser Umsatzanteil mit ca. 81 Prozent deutlich über dieser Schwelle.



Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure (R) finden Sie unter: http://www.veritas-investment.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-listed-infrastructure-r.html



[i]RISIKOHINWEISE:



Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.[/i]

(lifePR) (