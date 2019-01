Drei Fonds von Veritas Investment mit €uro-FundAward ausgezeichnet

28.01.19



Finanzen Verlag vergibt €uro-FundAward gleich an drei Fonds von Veritas Investment

Ve-RI Listed Real Estate (R), ETF-PORTFOLIO GLOBAL und Ve-RI Listed Infrastructure (R) wurden insgesamt in sechs Zeiträumen ausgezeichnet





Im Rahmen der alljährlichen Verleihung des €uro-FundAwards des Finanzen Verlags wurde der Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment ausgezeichnet. In der Kategorie „Aktienfonds Immobilienaktien/REITs/Welt“ belegt der Immobilienaktienfonds den ersten Platz über den Zeitraum drei Jahre. Im Zeitraum ein Jahr kommt der Fonds auf den dritten Rang. Weiterhin wurde der Ve-RI Listed Infrastructure (R)(DE0009763342) in der Kategorie „Aktienfonds Infrastruktur“ gleich dreimal ausgezeichnet: Im 1-Jahres-Zeitraum landet der Fonds auf Platz zwei. Den dritten Platz belegt er jeweils in den Zeiträumen drei und fünf Jahre. Auch der ETF-PORTFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7) erhält eine Auszeichnung für seine gute Performance der letzten Jahre. Er ist Drittplatzierter im Zeitraum drei Jahre in der Kategorie „Dachfonds nur Aktienfonds“.



Damit werden insgesamt rund 27 Prozent (drei von elf) der Fonds von Veritas Investment dieses Jahr mit einem €uro-FundAward ausgezeichnet. „Diese Mehrfachauszeichnung von gleich drei unserer Fonds in 2018 zeigt eindrucksvoll, dass rein regelbasierte Investmentprozesse über mehrere Jahre auch in einem komplexen Marktumfeld im Vergleich zu anderen Investmentstrategien sehr gut bestehen können“, freut sich Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment und zuständig für den Vertrieb. „Dies bestätigt, dass man für einen ausgezeichneten Fonds keine unsicheren Prognosen zu DAX, Dollar und Co. benötigt – seien es reine Aktienfonds oder unsere ETF-Dachfonds.“



Der Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) ist ein global anlegender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Real Estate Investment Trusts (REITs) sowie mit einem kleineren Anteil in Immobilienaktien investiert. Die Auswahl der Titel erfolgte nach den Kriterien des rein regelbasierten Veritas Aktienselektionsmodells.



Auch bei dem Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) erfolgt die Aktienselektion systematisch. Der Fonds investiert bewusst in Unternehmen aus dem Bereich Kerninfrastruktur. Darunter versteht man die Bereitstellung von Netzen zum Energie- und Rohstofftransport und Kommunikation aber auch Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunneln und Brücken.



Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei rein quantitative Kriterien zur Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 ersten Werte werden quartalsweise, gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Alle Werte sind hoch liquide, was dem Fonds die nötige Flexibilität gibt. Qualifiziert sind nur Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit Kerninfrastruktur machen. Aktuell liegt dieser Umsatzanteil mit ca. 85 Prozent deutlich über dieser Schwelle.



Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7) ist ein global anlegender Dachfonds, der in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) investiert, die wiederum in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Mit dem Anlageschwerpunkt auf die Aktienmärkte der stärksten Wirtschaftsräume der Welt, können Anleger an der Entwicklung von über 1.000 Aktien partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Die Asset Allokation des ETF-PORFOLIO GLOBAL orientiert sich an der wirtschaftlichen Leistungskraft der einzelnen Volkswirtschaften, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt.

Weitere Informationen zu den Fonds von Veritas Investment, sowie den regelbasierten Investmentprozessen finden Sie unter: www.veritas-investment.de



ZUM €URO-FUNDSAWARD



Mit den €uro-FundAward zeichnet die Finanzen Verlag GmbH die besten Fonds des Jahres aus. Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf und zehn Jahre in unterschiedlichen Fonds-Kategorien. Basis für diese Auswertung ist das Fonds-Universum des Monatsmagazins €uro.



RISIKOHINWEISE:



Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch

nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

(lifePR) (