Unternehmen in der Hauptstadtregion gratulieren Dr. Dietmar Woidke und der neuen Landesregierung

UVB-Hauptgeschäftsführer Amsinck: Wirtschaft unterstützt Modernisierungskurs

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) haben Dr. Dietmar Woidke zu seiner Wahl zum Ministerpräsidenten gratuliert und ihm gutes Gelingen für seine Arbeit gewünscht. Auch die neuen Ministerinnen und Ministern beglückwünschte der Spitzenverband. „Die wichtigste Aufgabe der Landesregierung ist es, Brandenburg jetzt rasch auf Modernisierungskurs zu bringen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass alle Regionen im Land von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren“, sagte am Mittwoch UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck.



Für die Unternehmen sei eine stabile und entscheidungsfreudige Regierung wichtig, erklärte Amsinck weiter. Das neue Bündnis aus SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen habe sich in seinem Koalitionsvertrag eine Reihe von Punkten vorgenommen, um die Wirtschaft zu stärken. „Die Digitalisierung, der Ausbau der Verkehrsverbindungen und die Verbesserung der Qualität in der Bildung sind nur einige der großen Aufgaben in den kommenden fünf Jahren“, sagte Amsinck. Der spektakuläre Erfolg der Tesla-Ansiedlung biete die Chance, Zulieferer anzusiedeln und damit den Industriestandort zu stärken. „Fachkräftesicherung, Bürokratieabbau, Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis – in allen diesen Bereichen muss die Regierung handeln, um der Wirtschaft bestmögliche Bedingungen für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen zu bieten“, unterstrich Amsinck. „Dazu bieten wir der Politik unsere tatkräftige und konstruktive Mitarbeit an.“

