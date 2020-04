Pressemitteilung BoxID: 794546 (Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e.V. (UVB))

Amsinck: "Zusätzliche Hilfen für den Berliner Mittelstand müssen dringend kommen"

Zur Ankündigung des Berliner Senats, ein Hilfsprogramm für den Mittelstand aufzulegen, erklärt UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck:



„Zusätzliche Hilfen für den Berliner Mittelstand müssen dringend kommen. Für die Firmen zählt in der Krise jeder Tag. Der Senat lässt sich hier viel zu lange Zeit. Er muss ein Programm mit rückzahlungsfreien Zuschüssen für Betriebe mit zehn bis hundert Beschäftigten auflegen, das die Förderlücke schließt. Die Zuschüsse sollten sich an der Unterstützung in Brandenburg orientieren, wo für Firmen mit bis zu 50 Beschäftigten 30.000 Euro und für Firmen mit bis zu 100 Beschäftigten 60.000 Euro gezahlt werden.



Der Mittelstand ist das wirtschaftliche Rückgrat dieser Stadt und sichert die Arbeitsplätze von hunderttausenden Menschen. Der wochenlange wirtschaftliche Stillstand bedroht viele Betriebe existenziell.“

