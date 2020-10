In der letzten Oktoberwoche findet alljährlich der Weltspartag statt. Einige Banken führen sogar ganze Weltsparwochen durch. Unter dem Motto „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“ sollen dem Nachwuchs die Vorzüge des Sparens in Erinnerung gerufen werden. Doch welche Finanzprodukte sind bei Nullzinsen überhaupt noch für das Sparen geeignet?



Die Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Josephine Holzhäuser, informiert in einem Web-Seminar über verschiedene Möglichkeiten, Geld für den Nachwuchs anzulegen oder zu sparen. Sie geht dabei auf die Vor- und Nachteile der Produkte ein und gibt Antworten auf folgende Fragen: Ist ein Bausparvertrag ein solider Grundstein für das spätere Eigenheim der Heranwachsenden? Kann man den höheren Zinsangeboten für Festgeld von Direktbanken vertrauen? Ist der Vermögensaufbau mit einem Fondssparplan zu empfehlen? Und was ist von den Produkten zu halten, die Versicherungsvermittler und Bankberater den jungen Sparerinnen und Sparern und ihren Eltern anbieten?



Das Web-Seminar „Sparen für den Nachwuchs“ findet am



Freitag, den 30. Oktober 2020 um 17 Uhr



statt und dauert ca. eine Stunde.



Die Teilnahme ist kostenlos. Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Live-Chat beantwortet. Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webinare-rlp anmelden.



Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Weitere Informationen und den Link zum Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.

