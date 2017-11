VKU zur Debatte um den Kohleausstieg

Der Ausstieg aus der Nutzung der Kohle ist keine Frage des „Ob“, sondern eine Frage des „Wann“ und „Wie“.



Wer aussteigen will, muss sagen, wo er einsteigen will. Die Menschen in den betroffenen Regionen benötigen eine Perspektive für ihre Zukunft. Der Wandel muss gestaltet werden – mit tragfähigen Ideen, Strukturen und finanziellen Ressourcen. Die im Klimaschutzplan 2050 angekündigte Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Regionalentwicklung“ muss schnell eingesetzt werden. Der VKU setzt sich dafür ein, dass die politischen Entscheider mit der Energiewirtschaft, den beteiligten Bundesländern sowie den Gewerkschaften und der kommunalen Ebene zeitnah in einen Dialog treten. Gemeinsam muss ein ganzheitliches Konzept für einen modernen deutschen Erzeugungspark erarbeitet werden.



Die kommunalen Unternehmen sehen sich in der Verantwortung, die Klimaschutzziele von Paris umzusetzen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit auf hohem Niveau zu halten. Dafür bedarf es Planungssicherheit. Die gescheiterten Sondierungsverhandlungen auf Bundesebene dürfen diese Diskussion nicht verzögern.

Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.460 kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation.





