VKU-Landesgruppe NRW hat neuen Vorstand gewählt

Die Mitgliederversammlung der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) hat einen neuen Vorstand gewählt. Sowohl der Vorsitzende Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der WSW Energie & Wasser AG und VKU-Vizepräsident, als auch die stellvertretenden Vorsitzenden Guntram Pehlke, Vorstandsvorsitzender der Dortmunder Stadtwerke AG sowie Wolfgang Struwe, Vorstand der ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG wurden im Amt bestätigt. Andrea Vogt, Geschäftsführerin der Stadtwerke Troisdorf GmbH, verstärkt den Landesvorstand als neues Mitglied. Als Vertreter der Gemeinde- und Gemeindeverbände wurden erstmalig Christoph Fleischhauer, Bürgermeister der Stadt Moers, Tim Kähler, Bürgermeister der Stadt Herford, Prof. Dr. Landscheidt, Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort sowie Christoph Tesche, Bürgermeister der Stadt Recklinghausen in den Landesgruppenvorstand aufgenommen. Neben der Neuwahl des Landesgruppenvorstandes für eine Amtszeit von vier Jahren wurden bei der Mitgliederversammlung aktuelle Fragen der kommunalen Unternehmen diskutiert – etwa zu den Chancen der Digitalisierung für Städte und Regionen. Zudem wurde die Bedeutung des NRW-Gemeindewirtschaftsrechts für die Branche herausgestellt. VKU-NRW-Vorsitzender Andreas Feicht: „Kommunalen Unternehmen muss es möglich sein, Geschäftsmodelle an das geänderte Marktumfeld in Folge der Digitalisierung anzupassen.“

Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)

