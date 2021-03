Ein Zwei-Personen-Haushalt in einem Mehrfamilienhaus kann pro Jahr bis zu 320 Euro Stromkosten einsparen. Das geht aus dem neuen Stromspiegel für Deutschland hervor, den die co2online gemeinnützige GmbH heute veröffentlicht hat. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) ist seit Anbeginn Partner der Initiative.



Mit den bundesweiten Vergleichswerten des Stromspiegels und der eigenen Stromrechnung können Privathaushalte ihren individuellen Stromverbrauch einordnen und vergleichbaren Haushalten gegenüberstellen. Ähnlich wie bei den Energieeffizienzklassen bei Elektrogeräten wird der Stromverbrauch in Kategorien eingeteilt – von A („gering“) bis G („sehr hoch“). Dabei werden Faktoren wie Haushaltsgröße, Gebäudetyp und die Art der Warmwasserbereitung (mit oder ohne Strom) berücksichtigt.



Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU): „Verbraucher können durch einen effizienten Stromverbrauch viel bewirken. Der neue Stromspiegel verschafft Mietern und Hauseigentürmern schnell einen Überblick über den eigenen Stromverbrauch und Effizienzpotenziale. Denn wer seinen Stromverbrauch kennt, kann sein individuelles Verhalten in Richtung Umwelt- und Klimaschutz hinterfragen und dementsprechend handeln – und dabei auch bares Geld sparen.“



Stellen Haushalte durch den Stromspiegel fest, dass ihr Verbrauch im Vergleich zu hoch ist, helfen die kommunalen Energieversorger weiter. Stadtwerke bieten ihren Haushaltskunden ein umfangreiches Angebot an Energieberatungsdienstleistungen an. Sie identifizieren Effizienzpotenziale und unterstützen damit ihre Kunden dabei, Energie einzusparen.



Weitere Hilfestellungen bietet die Website www.stromspiegel.de. Der kostenlose Online-Ratgeber, den viele Stadtwerke bereits in ihrem Portfolio haben, hilft beim Aufspüren von Stromfressern im Haushalt.



Hintergrund zum Stromspiegel:



Der Stromspiegel soll Haushaltskunden eine Orientierung bei der Einordnung ihres Stromverbrauchs bieten. Dem Stromspiegel 2021 liegen rund 290.000 bundesweite Verbrauchsdaten zugrunde. Der Stromspiegel wird vom Bundesumweltministerium gefördert und von einem breiten Netzwerk unterstützt. Neben dem Verband kommunaler Unternehmen sind auch der Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands e. V., der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), der Deutsche Mieterbund e. V., die EnergieAgentur.NRW GmbH, die Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V., das Öko-Institut e. V. und die Energieberatung der Verbraucherzentrale Partner.

(lifePR) (