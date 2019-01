Michael Bleidt ist neuer Geschäftsführer der VKU-Landesgruppe Rheinland-Pfalz

04.01.19

Der Vorstand der VKU-Landesgruppe Rheinland-Pfalz hat Michael Bleidt zum neuen Landesgruppengeschäftsführer für die VKU-Geschäftsstelle in Mainz gewählt. Der 36-jährige Diplom-Politologe und gebürtige Neuwieder war zuvor Marketingleiter der Stadtwerke Neuwied (SWN) und bringt nach fünf Jahren bei den SWN entsprechendes energiewirtschaftliches Know-how mit. Die VKU Landesgruppe Rheinland-Pfalz hatte sich im Vorfeld auf eine Ausweitung der bisherigen Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle des Geschäftsführers verständigt.



„Wir versprechen uns davon eine noch bessere Präsenz und Interessenvertretung im Sinne unserer Mitgliedsunternehmen im Land“, so Wolfgang Bühring, VKU-Landesgruppenvorsitzender und Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer. „Michael Bleidt bringt einige Erfahrung im Umgang mit den Herausforderungen mit, denen sich die kommunalen Unternehmen in heutiger Zeit zu stellen haben. Er soll die bereits heute intensive Vertretung unserer Mitglieder bei den landesspezifischen Gesetzgebungsverfahren weiter verstärken und den Informationsfluss, sowie das Netzwerk zwischen Verband und Betrieben untereinander verstärken.“



Schließlich sind die aktuellen Herausforderungen groß: Zunehmender Wettbewerbsdruck, die Erschließung neuer Geschäftsfelder, enge gesetzliche Rahmenbedingungen, die Gestaltung der Energiewende und die notwendige Entwicklung innovativer Technologien sind nur einige der Arbeitsfelder der kommunalen Unternehmen. Die Landesgruppe vertritt aktuell 85 kommunalwirtschaftliche Mitglieder aus den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft und Telekommunikation in ganz Rheinland-Pfalz. So werden in VKU-Arbeitskreisen aktuelle Themen, wie zum Beispiel Smart Meter, Kraft-Wärme-Konzepte und Breitbandausbau diskutiert, gemeinsam an Lösungen gearbeitet und Feedback aus der Praxis für politische Entscheider gesammelt. Die Geschäftsstelle der VKU-Landesgruppe ist in Mainz, Deutschhausplatz 1 angesiedelt.

(lifePR) (