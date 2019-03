UGBforum spezial - Fasten - neue Energie für Körper und Geist

08.03.19

Fasten ist ein ganz besonderes Erlebnis. Wer fastet, erfährt tatsächlich mehr über sich selbst, zum Beispiel, wie gut man aus sich selbst heraus Energie schöpfen kann und wie wenig man eigentlich zum Leben braucht. Das bringt nicht nur neue Erkenntnisse, sondern kann sogar die innere Einstellung gegenüber dem eigenen Lebensstil verändern. Fastende berichten über ein neues, bewussteres Körpergefühl und ein intensiveres Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse. Das motiviert viele, eingefahrene Gewohnheiten zu verändern. Ausprobieren lohnt sich daher in jedem Fall. Wie das am besten gelingt, beschreiben erfahrene Fastenärzte und Dozenten des Verbandes für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. (UGB) im Fachmagazin UGBforum mit dem Sonderthem "Fasten – neue Energie für Körper und Geist".



Therapeutisches Fasten kann noch viel mehr als das. Der freiwillige Nahrungsverzicht wirkt sich positiv auf entscheidende gesundheitliche Risikofaktoren aus. So lassen sich in der Fastentherapie Übergewicht und Insulinresistenz abbauen, außerdem sinken der Blutdruck ebenso wie erhöhte Blutfettwerte. Vor allem auf das Entzündungsgeschehen wirkt Fasten sich günstig aus. Daher ist ärztlich begleitetes Fasten besonders für Rheumakranke empfehlenswert. Wer therapeutisch motiviert fastet, ist in einer Fastenklinik gut aufgehoben. Gesunde machen ihre erste Fastenerfahrung am besten mit der Begleitung eines qualifizierten Fastenleiters vor Ort oder – noch besser – abseits vom Alltag.

Aus dem Inhalt

- Fasten: Einstieg in einen neuen Lebensstil

- Volle Energie im Fasten

- Fasten hält jung

- Fasten – Die ganzheitliche Dimension

- Therapeutisches Fasten: Großes Potenzial

- Rheuma: Fasten bringt Linderung

- Mit Fasten gelingt das Abnehmen

- Entspannt durch das Fasten

- Wohlfühlen im Fasten

- Nach dem Fasten: Mehr Achtsamkeit fürs Essen

