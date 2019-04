Pressemitteilung BoxID: 746516 (Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. UGB)

Erbsen, Bohnen, Linsen - Gutes aus der Hülse

Fleischersatz: Bohne statt Schnitzel / Isoflavone aus der Sojabohne / Hülsenfrüchte in der Vollwertküche / Essstörungen bei Sportlern

Sie helfen beim Abnehmen, regulieren den Blutzuckerspiegel und fördern die Herzgesundheit. Dennoch essen wir Deutsche gerade einmal zwei Hände voll Hülsenfrüchte im Monat. Womöglich liegt das an ihrem schlechten Image. Aber von wegen: „Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen.“ Bei richtiger Zubereitung sind Hülsenfrüchte gut bekömmlich. Ballaststoffe, hochwertiges Eiweiß und sekundäre Pflanzenstoffe versorgen den Körper mit wichtigen Nährstoffen. Zugleich bringen sie Abwechslung in den Speiseplan, zum Beispiel als indisches Linsencurrry, Kichererbsen-Hummus oder Sojasprossen. Ob die kleinen Körner zum Beispiel in Form von Tofu-Burger und Lupinen-Schnitzel als Fleischersatz taugen und warum asiatische Frauen durch Sojabohnen weniger Probleme in der Menopause haben, erfahren Sie im neuen UGBforum „Erbsen, Bohnen, Linsen – Gutes aus der Hülse“.



Das Fachmagazin berichtet in der aktuellen Ausgabe zudem über Regrowing, also dem Nachwachsen von Gemüseresten, Nanomaterialien im Essen und Essstörungen bei Leistungssportlern. Nach einer Studie leiden bis zu 25 Prozent aller Sportlerinnen an einem gestörten Essverhalten – im Turnen und Eiskunstlaufen schätzen Experten den Anteil sogar auf fast zwei Drittel. Eine Leseprobe und Bestellmöglichkeit gibt es unter www.ugb.de/gutes-aus-der-huelse



Aus dem Inhalt

• Wertvolles aus der Hülse

• Isoflavone aus der Sojabohne

• Fleischersatz: Bohne statt Schnitzel

• Hülsenfrüchte in der Vollwertküche

• Standpunkt: Plädoyer für die Bohne

• Leguminosen auf den Acker



außerdem:

• Essstörungen im Leistungssport

• Nanomaterialien im Essen

• Warenkunde: Bärlauch

• Bio-Eier: Alles nachhaltig im Osternest?

• Regrowing – Gemüsereste nachwachsen lassen

