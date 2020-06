Pressemitteilung BoxID: 804726 (Verband Deutscher Reeder (VDR))

VDR-Statement zur MSC Zoe

Ralf Nagel, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Verband Deutscher Reeder (VDR):



„Schifffahrt ist der sicherste Weg, Menschen und Waren zu transportieren. Seit Jahren sinkt die Zahl der Unfälle in der Schifffahrt. Vor diesem Hintergrund sollten wir die Empfehlungen der Untersuchung insbesondere im Blick auf die Laschsysteme nutzen, um im Rahmen der IMO die im Verhältnis zur Weltflotte kleine, aber steigende Zahl von ultragroßen Containerschiffen auch für solche Ausnahmesituationen noch sicher zu machen.“



„Wichtig ist für uns aber auch: manche haben ja vorab behauptet, es mache eben einen Unterschied, ob Seeleute oder Hafenarbeiter die Container laschen. Der Bericht ist hier eindeutig: das spielt in der Praxis keine Rolle.“



Laut fundierter Studien des World Shipping Council gingen in den vergangenen Jahren durchschnittlich auf der ganzen Welt etwa 1500 Boxen pro Jahr über Bord von Containerschiffen. Das ist angesichts der im gleichen Zeitraum transportierten Menge von jeweils weit mehr als 100 Millionen Containern ein verschwindend geringer Anteil

