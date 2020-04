Pressemitteilung BoxID: 794355 (Verband Deutscher Reeder (VDR))

Dank an Seefahrer: Videobotschaft des VDR-Präsidenten an Bord

Alfred Hartmann dankt Tausenden von Seeleuten auf den Schiffen der deutschen Handelsflotte für ihren Einsatz in der Corona-Krise/ Crew-Wechsel weiterhin großes Problem

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes hat sich der Präsident des Verband Deutscher Reeder (VDR) an alle Seefahrer auf den mehr als 2.000 Schiffen der deutschen Handelsflotte mit einer kurzen Videobotschaft gewandt und ihnen für ihren Einsatz auch auf diesem Weg gedankt. Alfred Hartmann, selbst Inhaber der Reedereigruppe Hartmann aus Leer, sagte darin: „Es ist gerade in der Corona-Krise nicht leicht, fernab von der Familie zu sein. Zu Tausenden leisten sie auf See gerade jetzt einen ungemein wichtigen Dienst, mit enormem Einsatz und gegen alle Widrigkeiten. Sie sorgen dafür, dass hier in Deutschland, in Europa und anderswo Güter aller Art ihren Hafen erreichen, dass die Regale im Supermarkt gefüllt sind und dass Medikamente und Schutzkleidung zu uns kommen.“



Hartmann sprach in der Botschaft auch das immer größer werdende Problem an, dass weltweit monatlich hunderttausend Seeleute nicht wie vorgesehen nach Ende ihrer eigentlichen Einsatzzeit von Bord kämen: „Aus Ihren Heimatländern erreichen Sie beunruhigende Nachrichten. Dorthin, nach Haus, können Sie oft nicht. Crew-Wechsel sind im Moment kaum möglich“, sagte Hartmann und ergänzte, dass sich der Verband in Kooperation mit vielen anderen dafür einsetzt: „Wir setzen alles daran, dass sich dies bald verbessert.“



Abschließend betonte der VDR-Präsident noch einmal die Bedeutung einer funktionierenden Seeschifffahrt: „Ohne Schifffahrt, ohne Seeleute kein Handel, kein Nachschub, keine Versorgung. Deshalb: Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie gesund und stark. Wir alle an Land brauchen Sie.“



Die Videobotschaft ist ab sofort in Deutsch und Englisch auf den Social-Media-Kanälen des VDR auf Twitter (deutsche Version/englische Version) sowie auf LinkedIn (deutsche Version/ englische Version) zu sehen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen gern das Video direkt zur Verfügung.

