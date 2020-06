Pressemitteilung BoxID: 802674 (Verband Deutscher Naturparke e.V (VDN))

Die Bedeutung der Nationalen Naturlandschaften für die Erholung und Gesundheitsvorsorge

Herausforderungen und Bedarfe zur Sicherung ihrer Leistungen generell und speziell in der Corona-Krise

Die 104 Naturparke, 18 Biosphärenreservate, 16 Nationalparke und ein zertifiziertesWildnisgebiet leisten auf mehr als einem Drittel der Landfläche Deutschlands vereint als Nationale Naturlandschaften einen signifikanten Beitrag zur Erholung und Gesundheitsvorsorge der Menschen in unserem Land. Die Corona-Pandemie zeigt in besonderem Maße, wie wichtig die Nationalen Naturlandschaften für das physische und psychische Wohlergehen der Bevölkerung sowie für den naturverträglichen Tourismus in Deutschland sind.



Zur Bewältigung künftiger gesellschaftlicher Herausforderungen sind die Nationalen Naturlandschaften als Großschutzgebiete auch über die aktuelle Situation hinaus außerordentlich bedeutsam, z. B. für den Schutz des Klimas, den Erhalt der biologischen Vielfalt und die erforderliche Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft.



Insbesondere in Pandemiezeiten stehen zwei Aufgaben aktuell im Vordergrund: Zum einen muss gesichert werden, dass die Bevölkerung naturbezogene Angebote zur Erholung und Gesundheitsvorsorge nutzen kann. Zum anderen muss einer eventuellen Übernutzung durch ein allzu hohes Besuchsaufkommen entgegengesteuert werden, um die biologische Vielfalt nicht zu gefährden. Deshalb ist die Handlungsfähigkeit der Verwaltungs- und Geschäftsstellen der Nationalen Naturlandschaften abzusichern und zu stärken. Nur so können diese den größeren Herausforderungen in der Corona-Situation gerecht werden.



Deshalb richten die beiden Dachverbände – der Verband Deutscher Naturparke e. V. und Nationale Naturlandschaften e. V. – an den Bund, die Bundesländer sowie die in den Schutzgebietskulissen liegenden und an sie angrenzenden Landkreise, Städte und Gemeinden folgende Kernforderung:



Personelle, finanzielle und strukturelle Stärkung der Verwaltungs- und Geschäftsstellen der Nationalen Naturlandschaften – generell sowie speziell zur Bewältigung der Corona-Krise. Denn die Sicherung ihrer Leistungen beugt gleichzeitig auch künftigen Krisen vor, die z. B. durch den Klimawandel oder eine abnehmende biologische Vielfalt entstehen können.



Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.

