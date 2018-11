"Auf der Suche"

28.11.18

Naturfotograf René Teutsch ist im Juni 2018 bei einem seiner fotografischen Streifzüge eine Aufnahme von akrobatischer Natur gelungen, die ihm nicht nur den Monatssieg im Juli, sondern nun auch den Jahressieg im Fotowettbewerb „Augenblick Natur!“ 2018 eingebracht hat.



Zum Abschluss des Fotowettbewerbs 2018 hatte die dreiköpfige Jury, bestehend aus den Profifotografen Holger Gross, Christian Herrnbeck und Arne Sattler, die Aufgabe, aus den besten Fotos der letzten sieben Monate dasjenige auszuwählen, welches in künstlerischer, kompositorischer, technischer und ästhetischer Hinsicht am meisten überzeugt hat. In der Laudatio schreibt die Jury: „Bei der besten Fotografie des Jahres im Wettbewerb „Augenblick Natur!“ überrascht es fast nicht, dass es sich um eine Tierstudie handelt – allerdings um eine, der es statt mit plakativer Wildlife-Dramatik mit eher leisen Tönen gelingt, eine vielschichtige und ästhetisch gelungene Komposition abzuliefern. Über die technische Brillanz, die dieser Momentaufnahme zu Grunde liegt, ist im damaligen Kommentar zum Monatssieg ausführlich gesprochen worden. Ohne jeden Zweifel hält das Bild auch einer zweiten Betrachtung stand und gehört unseres Erachtens zu den eindrucksvollsten und besten Bildern des Jahres 2018. Vielleicht lohnt es sich aber nochmal, auf die Lichtführung der Aufnahme zu blicken. Während das Hauptlicht von schräg oben die Szene streift und auf der Oberseite des Pilzes und am Haus der Schnecke Glanzpunkte setzt, sind gleichzeitig auch die Untersichten des Pilzes und der Schnecke harmonisch ausgeleuchtet. Die zweite Lichtquelle kommt nicht aus der Kamerarichtung, sie befindet sich links von ihr. Der Schattenwurf des Pilzstammes auf der Unterseite der Kappe weist darauf hin. Der Hintergrund der Aufnahme wirkt wie weggeblitzt. Nur ein paar welke Blätter und etwas grün im Unschärfebereich des Vordergrundes deuten an, dass draußen im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft fotografiert wurde. Großer Aufwand führt nicht automatisch zu starken Bildern, in diesem Fall ist aber Zauberhaftes gelungen. Wir gratulieren herzlich zum Jahressieg!“



Zielsetzung des Fotowettbewerbs "Augenblick Natur!“ war es wieder, die einzigartige Vielfalt und Schönheit unserer heimatlichen Naturlandschaften aufzuzeigen und die Naturparke mit ihren verschiedenen Facetten einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Bis heute wurden von den Besuchern des eigens dafür eingerichteten Internetportals www.naturparkfotos.de über 135.000 Fotos aus den Deutschen Naturparken eingestellt.



René Teutsch gewinnt mit dem Jahressieg einen Gutschein für die Teilnahme an einem Fotografie-Workshop mit NaturFoto-Chefredakteur Hans-Peter Schaub. Der Fotowettbewerb wurde unterstützt von Kaufland. Die weiteren attraktiven Gewinne wurden von der Zeitschrift „NaturFoto“ (Jahresabos), der Firma Novoflex (Photo-Survival-Kit; Mini-Pod Stativ) sowie von Kaufland Foto mit freundlicher Unterstützung von CEWE (Prints und Fotobücher) und dem Rheinwerk Verlag (Fotolehrbücher) zur Verfügung gestellt.



Alle Fotos des diesjährigen Wettbewerbs finden Sie auf www.naturparkfotos.de





(lifePR) (