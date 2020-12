BBE Automotive präsentiert am 7. Dezember 2020 gemeinsam mit den Verbänden ZDK, VDA und VDIK die neue Studie zum Markt der Classic Cars. Das Format der Pressekonferenz wird als Livestream übertragen. In der historischen Empfangshalle der Motorworld Köln-Rheinland wird unter Einhaltung der Hygieneregeln die persönliche Teilnahme von maximal 20 Personen gestattet sein. Alle Interessierten bitten wir, sich rechtzeitig vorher anzumelden.



Wir präsentieren die Ergebnisse der Studie zu:



- Oldtimer in der Gesellschaft

- Aktuelle Lage und Probleme der Branche

- Markt und Marktentwicklung

- Regionale Oldtimer-Hochburgen

- Ergebnisse zum Wert des Fahrzeugbestands



Melden Sie sich gern zur Pressekonferenz an:



Unter folgendem Link können Sie sich zur Online Teilnahme an der Pressekonferenz anmelden und teilnehmen:



https://www.edudip.com/de/webinar/pressekonferenz-classic-studie-2020-bbe-automotive/605910



Folgen Sie uns auf Twitter: @Der_VDIK

(lifePR) (