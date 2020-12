Patrick Krauth, Chief Financial & Operations Officer der Karlsruher Schwabe-Gruppe, ist neuer Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Chemie Baden-Württemberg e.V. (agvChemie). Er folgt auf Markus Scheib, der nach mehr als zehn Jahren aus beruflichen Gründen den Vorsitz vorzeitig abgab. Krauth, bislang stellvertretender Vorsitzender des agvChemie, wurde vom Vorstand einstimmig nachgewählt.



Er sieht seine Aufgabe als Vorsitzender in erster Linie darin, das tarifpolitische Profil Baden-Württembergs in der Chemie-Tariflandschaft zu schärfen. „Wir sind eine von mittelständischen Unternehmen geprägte Branche im Land. Das wird in der Verbandsarbeit klar unsere Richtschnur sein,“ so Krauth.



Sein Vorgänger Markus Scheib war seit Mai 2010 Vorsitzender des in Baden-Baden ansässigen Verbandes und wird dem Vorstand weiter angehören. Aufgrund der Übernahme der alleinigen Geschäftsführung der Mineraloelraffinerie Oberrhein in Karlsruhe gab er den Vorsitz ab.



Neu gewählt als stellvertretende Vorsitzende wurden Andreas Schmitz, Roche Diagnostics, Mannheim, und Joachim Hofmann, Brüggemann L. Chemical, Heilbronn. Weitere Mitglieder im Vorstand der baden-württembergischen Chemie-Arbeitgeber sind Dr. Olaf Breuer, Evonik Technology & Infrastructure, Rheinfelden, Christjan Knudsen, Boehringer-Ingelheim Pharma, Biberach, Michael Lindner, Börlind, Calw, Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer des agvChemie, Dr. Michael Münzing, Münzing Chemie, Abstatt, und Matthias Siebe, Michelin Reifenwerke, Karlsruhe.

(lifePR) (