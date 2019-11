Pressemitteilung BoxID: 775469 (Chemie-Verbände Baden-Württemberg)

Auszeichnung des Dialog Schule - Chemie vergeben: Tobias Beck ist neuer Preisträger unter dem Motto "Experimentieren. Begeistern. Vernetzen."

Tobias Beck, pädagogischer Leiter des Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) wurde am Mittwoch auf dem Lehrerkongress der chemischen Industrie in Nürtingen mit dem Preis des Dialog Schule - Chemie geehrt. Ministerialdirektor Michael Föll, Amtschef im baden-württembergischen Kultusministerium, überreichte die Auszeichnung. Sie steht unter dem Motto “Experimentieren. Begeistern. Vernetzen” und wird von den Chemie-Verbänden an Pädagogen aus dem MINT-Bereich verliehen.



Tobias Beck ist Diplom-Physiker und Leiter der Naturwissenschaften am Gymnasium Ochsenhausen und pädagogischer Leiter des SFZ. Er hat vielfältige Erfahrungen im Wissenschaftsjournalismus in Zeitungen und Rundfunk gesammelt, war Preisträger des Helmholtz-Lehrerpreises und als ein Geschäftsführer des SFZ maßgeblich am Ausbau des Netzwerkes in Baden-Württemberg beteiligt. Beck hat viele Schülerteams bei Wettbewerben wie der Internationalen Physik-Olympiade oder Jugend forscht begleitet.



Sein Engagement entspricht in idealer Weise den drei Grundsätzen des Preises - Experimentieren, Begeistern, Vernetzen: Für Beck steht das praktische Erfahren als wichtiges Element im Vordergrund. Damit haben er und seine Kolleginnen und Kollegen es geschafft, Begeisterung bei aktuell fast fünfhundert Schülerinnen und Schülern zu wecken. Das alles wäre aber ohne das sehr aktive Netzwerk - im SFZ und darüber hinaus - nicht möglich gewesen.



Auszeichnung “stellvertretend für alle engagierten Kollegen in der außerschulischen MINT-Förderung”



Beck ist “froh und glücklich” über die Auszeichnung - und machte aber deutlich, dass er sie “als Auszeichnung für die Arbeit des tollen Teams in den Schülerforschungszentren, für das Wirken der vielen Kolleginnen und Kollegen und Ehrenamtlichen, die in allen Schulen in Baden-Württemberg außerschulische MINT-Förderung machen” sieht. Die Leistungen, die an Orten wie dem SFZ von Schülerinnen und Schülern erbracht werden, seien nicht möglich ohne das große Engagement aller Betreuer.



Die Auszeichnung



Das Motto „Experimentieren. Begeistern. Vernetzen.“ ist für die Auszeichnung des DSC Programm: Geehrt werden seit 2011 herausragende Pädagogen, die ihren Schülern mit praktischem Unterricht Begeisterung für das naturwissenschaftliche Arbeiten vermitteln und ihre Ideen und Projekte weitertragen.



Zahlen und Fakten zum Dialog Schule - Chemie



Seit mehr als einem Vierteljahrhundert führen die Chemie-Verbände den Dialog mit Lehrerinnen und Lehrern aus Baden-Württemberg. Auf mehr als fünfhundert Fortbildungstagen haben Fachleute aus Pädagogik, Wissenschaft und Unternehmen Wissen und Fertigkeiten vermittelt. Die Angebote reichten vom Experimentieren im Klassenverbund über die Sicherheit im Chemie-Unterricht bis hin zu Fachthemen wie Biotechnologie. Dazu kamen zahlreiche Kongresse für Fach- und allgemeinbildende Pädagogen, seit 2015 auch für Grundschullehrer. Per Post, Mail oder persönlich wurden mehr als 400.000 Arbeitshilfen wie Periodensysteme, Experimentierbücher, Informationshefte oder Versuchssets an Schulen verteilt.



Der Dialog Schule – Chemie wird getragen von den Chemie-Verbänden Baden-Württemberg. Betreut wird die Initiative durch den promovierten Biochemiker Tobias Pacher in der Geschäftsstelle der Verbände in Baden-Baden. Die Verbände laden jedes Jahr zum Lehrerkongress der chemischen Industrie ein. Das Ziel der Veranstaltung ist, über die Pädagogen das Interesse von Kindern und Jugendlichen an Naturwissenschaften zu wecken. Zudem stellt die Branche, die derzeit in ihren 450 Unternehmen im Land 3.500 junge Menschen ausbildet, die Berufschancen in den meist mittelständischen Ausbildungsbetrieben dar.

