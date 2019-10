Pressemitteilung BoxID: 773273 (VERANSTALTUNGS+KONGRESS GmbH Rosenheim)

Heiß begehrt, die Rosenheim Cops oder "Es Taferl is gstoin..."

Die Begeisterung für die erfolgreichste Vorabendserie des ZDF, „Die Rosenheim Cops“ ist ungebrochen. Seit nunmehr 12 Jahren können die zahlreichen Fans der Serie jeden Samstag um 16 Uhr und in den Sommermonaten auch mittwochs und sonntags in der Stadtführung „Auf den Spuren der Rosenheim-Cops“ die Originaldrehorte und Hintergründe der Serie kennenlernen und dabei die Stadt auf eine andere Weise erforschen. 2008 startete die erste Führung. Das Angebot hat sich seitdem zum Verkaufsschlager entwickelt. Die besonderen Fan-Touren sind stets ausgebucht und die Stadtführung „Auf den Spuren der Rosenheim Cops“ bricht Besucherrekorde. Die Beliebtheit der Rosenheim Cops zeigt sich jüngst auch im Diebstahl des Rosenheim Cops Treffpunkt-Schildes vor der Touristinformation – der beliebte Selfie-Point mit dem großen Foto der Hauptdarsteller der Serie ist verschwunden. Die berühmteste Sekretärin Deutschlands, Marisa Burger alias „Miriam Stockl“ bei den Rosenheim Cops, muss nun umdenken. Statt „Es gabat a Leich …“ gilt nun „Es Taferl is gstoin...“. Aber keine Sorge, trotz des schmerzhaften Verlustes können die Stadtführungen „Auf den Spuren der Rosenheim Cops“ wie gewohnt in bester Qualität stattfinden.





















