Impulse für die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

„Die Umsetzung der Agenda 2030 ist Maßstab des Regierungshandelns.“ So steht es im Koalitionsvertrag. Doch wie sieht es tatsächlich aus mit der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG) in, durch und mit Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem jüngst erschienen SDG-Report „Vier Jahre Agenda 2030. Die Politik ist am Zug“ nach. Mit Blick auf die Überarbeitung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie im kommenden Jahr gibt er wichtige Anregungen für eine nachhaltigere Politik.



Der SDG-Report 2019 ist der vierte Bericht zum Thema „Deutschland und die globale Nachhaltigkeitsagenda“, den der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) im Verbund mit zehn weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen herausgibt.



Die zentralen Ergebnisse des Berichts diskutieren Vertreter_innen aus Politik und Zivilgesellschaft auf einer Veranstaltung am 4. November 2019 in Berlin.







Die Herausgebenden:

CorA – Netzwerk für Unternehmensverantwortung

Der Paritätische Gesamtverband

Deutscher Kulturrat

Deutscher Naturschutzring

Forum Menschenrechte

Forum Umwelt und Entwicklung

Global Policy Forum Europe

Klima-Allianz Deutschland

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung

VENRO – Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe

Verbraucherzentrale Bundesverband

