Schwalenstöcker & Gantz ist neuer Partner der VELTINS-EisArena

11.09.18

Es ist eine neue und vielversprechende Partnerschaft: Das Korbacher Großhandels-Unternehmen Schwalenstöcker & Gantz - kurz Schwalli- ist ab sofort offizieller Partner und Supplier der VELTINS-EisArena. Schwalli, ein Lebensmittel-Großhandel mit Convenience-Produktion und Gastronomietechnik, übernimmt einen wichtigen Teil der Verpflegung der ehrenamtlichen Helfer an der Bahn. „Wir freuen uns, Schwalli als festen und kompetenten Partner für diesen wichtigen Bereich gewonnen zu haben“, sagt Stephan Pieper, der Geschäftsführer der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH (ESZW). „Unsere ehrenamtlichen Helfer sind bei den Veranstaltungen, bei Wind und Wetter, im Einsatz. Eine hochwertige Helferverpflegung ist daher von großer Bedeutung. Neben unseren bisherigen Partnern Veltins, Germete, Merte und Isken sind wir jetzt gemeinsam mit Schwalli bei der Verpflegung der Helfer bestens aufgestellt. Die neue Partnerschaft ist ein weiterer bedeutender Beitrag zur Stärkung des Ehrenamtes.“ Der Vertrag mit Schwalli läuft über drei Jahre.



Das Unternehmen aus Korbach hat sich in den letzten 35 Jahren von einem Bauernhof mit Hühnerzucht und Eierverkauf zu einem bedeutenden Lebensmittel-Großhandel entwickelt. Über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon zwölf in der Gastronomietechnik und über 20 im Vertrieb, sind bei Schwalli beschäftigt. Auf einer Gesamtfläche von 13.500 Quadratmetern lagern rund 16.000 Artikel aus allen Bereichen des Lebensmittel-Großhandels und der Gastronomietechnik. Über 3.000 Kunden werden im Radius von 100 Kilometern um den Korbacher Standort mit Tiefkühl- und Kühlfahrzeugen erreicht.



„Für uns ist der Kunde die Sonne, und um ihn hat sich alles zu drehen“: So lautete einst die Devise von Firmenmitbegründer Klaus Gantz. Daran hat sich bis heute nichts geändert, heißt es in der Firmenzentrale der Schwalenstöcker & Gantz GmbH. Der „zufriedene Gast“ sei das gemeinsame Ziel.

(lifePR) (