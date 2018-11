Neu-Firmierung: Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

15.11.18

Die Betreibergesellschaft der VELTINS-EisArena sowie des Schanzenparks in Winterberg firmiert ab sofort unter dem neuen Namen „Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH“ und nicht mehr unter „Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH“. Dieser Änderung hat die Gesellschafterversammlung, bestehend aus Vertretern des Hochsauerlandkreises und der Stadt Winterberg, einstimmig zugestimmt. Somit hat das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt vollzogen, sich zukunftsweisend aufzustellen.



Der ursprüngliche Name war in den 1970er-Jahren mit der Idee und dem Anspruch entstanden, Erholungs- und Sportangebote langfristig anzubieten. „Im Laufe der Zeit, durch andere Strukturen und Aufgabenverteilung in Winterberg und an den Sportstätten, lag der Schwerpunkt immer im Sportbereich, der von überragender Bedeutung war und ist“, sagt Geschäftsführer Stephan Pieper und fügt schmunzelnd hinzu: „Seit 1976 war Erholung zwar angedacht, von der wir aber bis heute nichts gemerkt haben.“ Vor diesem Hintergrund soll sich der Schwerpunkt „Sport“ unverwechselbar im Namen wiederfinden.



Durch die Namensänderung soll auch deutlich werden, dass das Sportzentrum nicht nur die VELTINS-EisArena, sondern auch den Schanzenpark betreibt. Zudem wird im Namen „Winterberg Hochsauerland“ hinterlegt, da es zukünftig nicht nur um die Sportstätten in Winterberg, sondern auch HSK-weit um Stätten gehen wird. Angedacht ist mittelfristig auch eine Kooperation mit dem Radsport, besonders dem Team Sauerland/NRW.



Infrastrukturell hat das Sportzentrum bereits viele Bereiche weiterentwickelt. So steht das neue Multifunktionsgebäude für die Nutzung durch alle Sportarten am Philosophenweg (Zielauslauf) der VELTINS-Eisarena kurz vor der Fertigstellung und wird am 3. Dezember eingeweiht. Auch personell hat sich das Sportzentrum im Spätsommer im Marketingbereich neu aufgestellt und Sandra Schmitt für den Bereich Sponsoring, Marketing und Medien verpflichtet. „Wir sind auf einem guten Weg, das Unternehmen erfolgreich und langfristig aufzustellen“, betont Pieper. „Und wir freuen uns auf das Highlight, die FIL-Rennrodel-WM 2019 bei uns.“



Infokasten:



Der Sitz des Sportzentrums Winterberg Hochsauerland bleibt weiterhin Meschede mit der postalischen Anschrift: Steinstraße 27, 59872 Meschede. Physisch ist die Geschäftsstelle bereits Ende August 2018 ins Ferienhaus des Sozialwerks der Bundesfinanzverwaltung, Buchenweg 46 – 48, nach Winterberg umgezogen, um näher an den Sportstätten zu sein.

